'Z leopardi in challengerji bomo nepremagljivi!'

To je sporočilo vojakov s fronte blizu Bahmuta, ki ga je v svet ponesla ekipa britanske televizije Sky News. V tem trenutku so ukrajinske sile pretežno odvisne od starih ruskih tankov še iz časa Sovjetske zveze. Vojaki so novinarski ekipi zaupali, zakaj so stoodstotno prepričani, da bodo z moderno opremo neustavljivi. Z bojnimi tanki leopardi in challengerji bi na bojišču spremenili razmerja sil.

Po gozdovih blizu strateško pomembnega mesta Bahmut rohni tank T-72, relikvija iz nekih drugih časov ere Sovjetske zveze. Ukrajinski vojak Roman je poveljnik tanka, nad katerim ponosno plapola ukrajinska zastava, a z izborom besed niti najmanj ne slepomiši: "To je neumen tank. Samo en preprost raketomet, ki so ga izdelali pred davnimi časi, zanj lahko pomeni resno grožnjo." icon-expand FOTO: ENEX - Posnetek zaslona icon-chevron-left icon-chevron-right Roman je prepričan, da bi z modernimi bojnimi tanki leopard 2, ki je po zapisu iz nemškega časopisa Frankfurter Allgemeine Zeitung kot "nekakšen Volkswagnov golf nemške tankovske industrije, in s tanki challenger 2, ki so jih nedavno obljubili Britanci, spremenili potek vojne. Ob pogledu na starodobne tanke, donacijo večinoma vzhodnoevropskih držav, ki se skrivajo med drevesi, z glavo odkimava tudi Vasyl. Saj ne, da ne opravijo svoje naloge, pravi. Lahko, da so zarjaveli, a so smrtonosni, priznava. Toda glede na vztrajnost ruske ofenzive preprosto niso konkurenčni ruski ognjeni moči. Ne smemo pa zanemariti še enega pomembnega vidika, poudarja Vasyl. "Če so tanki v bližini pehote, se motivacija vojakov poveča. Morala je zelo visoka, strah kopni, " razlaga. In to je v času stopnjevanja srditih spopadov na fronti na območju Bahmuta več kot dragocena lastnost. Nemčija se upira pritiskom za dobavo tankov leopard 2 Medtem ko več kot 2000 oklepnih zveri tipa leopard 2 čaka v skladiščih po vsej Evropi in vse več zahodnih zaveznic pritiska na Nemčijo, naj omogoči dobavo tankov, ukrajinski vojak Vasyl s fronte blizu Bahmuta sporoča: "Z leopardi in challengerji nas Rusi ne bodo mogli ustaviti. Ko bomo napadli, bomo neustavljivi." Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prepričan, da samo 300 bojnih tankov leopard 2, ki veljajo za ene najzmogljivejših na svetu, za Ukrajino pomeni izdatno pomoč. Pomoč, da v tej vojni porazi Rusijo. Na Nemčijo pritiska vse več zahodnih zaveznic, naj omogoči dobavo tankov leopard 2. Poljski in Finski, ki uporabljata tanke leopard, so se nazadnje pridružile še baltske države. Nemčija je do pošiljanja tankov v Ukrajino še vedno zadržana, je pa novi nemški obrambni minister Boris Pistorius zanikal, da bi Nemčija enostransko blokirala dobavo tankov Ukrajini, in dodal, da bo nemška vlada glede tega ukrepala tako hitro, kolikor hitro bo sprejet konsenz med zavezniki. Kdaj bo to, ni pojasnil. Koliko časa imajo, da zadržijo Ruse, ne vesta ne Roman ne Vasyl. Se pa bojita, da ob stopnjevanju ofenzive in brez moderne opreme z Zahoda ruskih napadov ne bodo mogli več dolgo odbijati.