Z letala zaradi grožnje z bombo evakuirali potnike, izkazalo se je, da gre za plenico

Potniki na letu iz Panama Cityja v Tampo na Floridi so se veselili svojega izleta, a ga niso tako zlahka dočakali. Letalo je namreč sredi poti obrnilo in se vrnilo v Panamo, potem ko naj bi bila na krovu bomba. Ko se je letalo Boeing 737-800 vrnilo na letališče v Panama City, so uradniki upoštevali vse varnostne ukrepe ter izolirali letalo, ker so domnevali, da je na njem bomba. Vseh 144 potnikov so evakuirali in opravili izreden pregled letala.