Z luksuznimi športnimi avtomobili 'divjali' po centru Splita

Hrvaški mediji so objavili posnetek nevarne vožnje po eni od ulic v Splitu. Vozniki so s tremi luksuznimi avtomobili 'divjali' s hitrostjo 150 kilometrov na uro. Med drugim so prevozili rdečo luč, nevarno prehitevali in se snemali med vožnjo. Policija objestnih voznikov še ni našla.

Nevarna vožnja, ki bi se lahko končala tragično. Tako je 'divjanje' voznikov treh luksuznih športnih avtomobilov za portal24sata opisal sodni izvedenec za promet Goran Husinec. Objestni vozniki so v noči na nedeljo divjali po Poljički ulici v Splitu in ogrožali ostale udeležence v prometu. S hitrostjo 150 kilometrov na uro so med drugim prevozili rdečo luč, nevarno prehitevali in se snemali med vožnjo. Torej vse, kar je prepovedano. To je šolski primer nepremišljene vožnje, poudarja Husinec. Za tovrstno dejanje je predviden odvzem vozila in zaporna kazen, še dodaja. "Lahko bi koga ubili. Predstavljajte si, da na križišču pride z leve strani nek drug avto. Če bi s takšno hitrostjo trčili, bi bili na mestu mrtvi." Kot so še navedli pri hrvaškem portalu, gre za avtomobile, ki lahko dosežejo hitrost do 300 kilometrov na uro ali še več. Dva sta bila znamke Porsche, ki v Nemčiji staneta 205.000 evrov, na Hrvaškem pa dva milijona kun (približno 269.000 evrov). Tretji avtomobil je McLaren 570 S, novo vozilo v Nemčiji pa stane okoli 185.000 evrov.



Splitska policija je potrdila, da so prejeli prijavo o nevarni vožnji okoli 1. ure zjutraj. Nemudoma so aktivirali vse razpoložljive policiste, vendar jim objestnih voznikov ni uspelo ujeti. V teku je kriminalistična preiskava.