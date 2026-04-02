Z mačeto nad otroke v vrtcu, štiri žrtve

"Potrjujemo tragičen incident v programu zgodnjega otroškega razvoja Gaba, kjer je moški osumljenec brutalno zabodel in ubil štiri mladoletnike, " je danes na omrežju X sporočila ugandska policija. Dodali so, da je bil osumljenec že prijet, motiv napada pa še vedno preiskujejo. Tiskovna predstavnica policije Rachael Kawala je povedala, da je 34-letni napadalec ubil eno deklico in tri fante.

Kawala je po poročanju BBC dodala, da je osumljenec obiskal šolo v začetku tedna, da bi se pozanimal o vpisu svojega otroka, in so mu naročili, naj se vrne v četrtek. "Plačal je pristojbino in nato začel napadati otroke," pravi.

Domnevnega napadalca je ustavil varnostnik iz sosednje cerkve, je poročal lokalni časnik Daily Monitor, ki je območje opisal kot "elitno predmestje Kampale", prestolnice te vzhodnoafriške države.