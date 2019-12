Z mačeto vdrl na rabinov dom in zabodel vsaj pet ljudi

Napadalec je po napadu zbežal, a so ga oblasti prijele in pridržale. Motiv ni bil takoj jasen.

Napad se je zgodil dan potem, ko so newyorški policisti okrepili patrulje v judovskih okrožjih, saj so bili ti tarča niza antisemitskih groženj in napadov. Župan Bill de Blasioje ob tej priložnosti tvitnil: ’Sovraštvo nima doma v našem mestu. ’Newyorški guverner Andrew Cuomoje napad označil za odvratno in strahopetno dejanje ter dejal, da je enoti za zločine iz sovraštva odredil, naj takoj preišče incident.