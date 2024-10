Zamaskiran likvidiral 22-letnika, zdaj pristal v rokah srbske policije

V torek je srbska policija v sodelovanju s člani Europola aretirala štiri osebe – N. Ž., M. K., A. D. in V. B. Policija sumi, da so se oktobra 2020 pridružili organizirani kriminalni združbi z namenom, da bi ubili Uskokovića.

Europol se je pri odkrivanju storilcev osredotočil na obveščevalno delo in operativno podporo srbski policiji. Ključni za identifikacijo osumljencev in naročnika umora so bili obveščevalni podatki, ki so jih pridobili tako, da so uspeli dekodirati aplikacijo Sky, prek katere so komunicirali osumljenci.