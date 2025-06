Z mostu padel več kot 50 metrov globoko in preživel

Hrvaški reševalci so na območju Pazina reševali osebo, ki je padla z mostu več kot 50 metrov globoko. Kljub izjemno zahtevnemu terenu so jo kmalu našli in ugotovili, da je imela neverjetno srečo, saj je padec preživela. S helikopterjem so jo odpeljali v reško bolnišnico.