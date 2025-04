Z motorjem po Himalaji, s terencem na najvišji vulkan na svetu

Med nepozabni avanturi slovaških zakoncev Janke in Romana, ki sta prepotovala dobršen del planeta, je tudi vožnja z motorjem po Himalaji in s terenskim vozilom na najvišji vulkan na svetu. To sta. Nekateri si na počitnicah želijo udobja in sprostitve, drugi pa smo neustrašni in preizkušamo svoje meje, poudarjata. Ko sta na cesti, živita v avtomobilu, pred kratkim pa sta iz štirih koles presedlala na dve in zdaj nove kraje odkrivata tudi z motorji.