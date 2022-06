'Z nami se smeješ, jočeš in si nam opora že 70 let'

Za uvod v praznični konec tedna je v četrtek potekala tradicionalna vojaška parada, t. i. pozdrav zastavi. V petek so se v londonski katedrali svetega Pavla na zahvalnem bogoslužju zbrali kraljeva družina ter številni gostje, v soboto pa je za vrhunec dneva poskrbela zabava ob Buckinghamski palači, ki je postregla z zvezdniško zasedbo glasbenikov.

Po celotnem Združenem kraljestvu naj bi se danes prek deset milijonov ljudi pridružilo praznovanjem, ki se bodo med drugim odvila v obliki uličnih zabav in piknikov. Obenem se bo v prestolnici odvil sprevod – neke vrste predstava, ki bo oživila ikonične trenutke kraljičinega vladanja in ponazorila spremembe, ki jih je družba doživela v zadnjih 70 letih. V njem naj bi sodelovalo okoli 10.000 ljudi.

Sama kraljica je sicer v četrtek pozdravila zbrano množico z balkona Buckinghamske palače, zvečer se je udeležila tudi prižiganja plamenov na gradu Windsor, v petek pa je po napornem prvem dnevu praznovanj počivala in je ni bilo v katedrali svetega Pavla. V soboto se nato ni udeležila niti konjske dirke v Epsom Downsu.

Poklon Charlesa in Williama

Koncert je prinesel tudi nagovora princa Charlesa in njegovega sina Williama. Charles se je prisrčno poklonil svoji "mamici", kot je dejal. "Z nami se smeješ, jočeš in – kar je najpomembneje – si nam opora že 70 let," je dejal.

Dodal je, da je služenje javnosti tisto, zaradi česar "moja mama zjutraj vstane" in se ji zahvalil v imenu sveta.

Prav tako se je ljudem zahvalil za vso toplino, ki jo kraljeva družina čuti te dni in se dotaknil tudi smrti očeta, vojvode Edinburškega, ki je umrl lani. Rekel je, da je prepričan, da v duhu z njimi: "Moj oče bi užival v predstavi."

Na dogodku je spregovoril tudi princ William, ki se je osredotočil na skrb kraljeve družine za planet. Ocenil je, da se bodo ljudje združili, da bi ga zaščitili.

Koncert si je sicer v živo ogledalo več kot 22.000 ljudi, med drugim so lahko poslušali pesmi Eltona Johna, Georgea Ezre, Craiga Davida, Durana Durana, Alicie Keys in evrovizijskega podprvaka Sama Ryderja.