Konec gneče na avtocestah? Nov način plačila cestnine na Hrvaškem

Hrvaška obljublja, da bo naredila konec gnečam na avtocestah, ki vsako poletno sezono parajo živce voznikom. Naslednje leto, najkasneje jeseni, bodo uvedli nov način plačila cestnine in odstranili cestninske postaje. A to ne bodo vinjete, ampak elektronsko cestninjenje. Vozniki osebnih vozil in motoristi bodo način plačila lahko izbirali: s plačilom prek naprave ENC kot doslej ali z registracijo registrske tablice in plačilne kartice prek spletnega portala ali mobilne aplikacije, sistem pa bo nato samodejno zaračunaval cestnino. Vozniki tovornjakov bodo imeli na voljo le sistem ENC. Nov režim naj bi zaživel najkasneje novembra prihodnje leto, za kršitelje pa pripravljajo visoke globe.