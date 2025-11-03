Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Z natisnjeno objavo svojega ministrstva 'dokazoval', da je končal osem vojn

Washington, 03. 11. 2025 11.50 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
20

Ameriški predsednik Donald Trump je v priljubljeni oddaji 60 Minut spregovoril o zvišanju življenjskih stroškov, izzivih zunanje politike, zaprtju vlade in, čeprav so bile njegove trditve že večkrat postavljene na laž, tudi o "osmih vojnah, ki jih je končal v času svojega mandata". Ob tem je s seboj prinesel tudi list papirja, ki naj bi dokazoval njegov mirovniški uspeh, na katerem je bila natisnjena objava, ki jo je ameriško zunanje ministrstvo delilo na družbenem omrežju.

Priljubljena ameriška televizijska oddaja 60 Minut (60 Minutes) je leto dni po tem, ko je oddajo tožil zaradi montaže intervjuja z demokratsko kandidatko za predsednico ZDA Kamalo Harris, gostila tudi republikanskega zmagovalca Donalda Trumpa. Celoten intervju je bil sicer dolg 90 minut, a v etru so ga predvajali približno tretjino, ostalo pa objavili v obliki prepisa na spletu.

Novinarka Norah O'Donnell je skušala v tem času s predsednikom države nasloviti kar največ tem, med drugim tudi življenjskih stroškov, izzivov zunanje politike, zaprtja vlade, pošiljanja vojske na ameriške ulice, njegov boj proti priseljevanju, vprašala pa ga je tudi, ali namerava začeti vojno z Venezuelo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav je celoten intervju prejel številne kritike, največ zato, ker je Trump znova naštel svoje mirovniške "uspehe" po svetu, saj je po njegovem prepričanju uspešno končal osem vojn.

Ameriški predsednik je ob tem iz žepa suknjiča potegnil list papirja, ki naj bi dokazoval njegovo tezo. Na njem je bila natisnjena objava ameriškega zunanjega ministrstva, v kateri trdijo prav to, da je Trump v osmih mesecih končal osem vojn. V objavi, ki jo je ministrstvo delilo na omrežju X, so naštete tudi sprte strani, Trump pa je označen za "predsednika miru".

"Prinesel sem seznam. Poglejte to. Vojne, ki sem jih končal," je dejal Trump in novinarki pokazal seznam. Na njem so imenovani konflikti med Kambodžo in Tajsko, Kosovom in Srbijo, Demokratično republiko Kongo in Ruando, Pakistanom in Indijo, Izraelom in Iranom, Egiptom in Etiopijo, Armenijo in Azerbajdžanom ter med Izraelom in Hamasom. "Rešil sem osem od devetih vojn," je ob tem dejal.

Preberi še Trump znova o Nobelovi nagradi za mir: 'Nihče ni rešil toliko vojn'

V oddaji je pojasnil tudi svoj pristop k reševanju konfliktov. Kot je dejal, se je v številnih primerih poslužil groženj s carinami in gospodarskim pritiskom, da bi tuje voditelje prisilil k ustavitvi konfliktov: "V 60 odstotkih primerov sem rekel: 'Če ne boste nehali z bojem, bom vašim državam uvedel tarife in ne boste mogli poslovati z Združenimi državami,'" je po poročanju portala The Mirror dejal ameriški predsednik.

A kot vedno, so tudi tokrat številni mediji in preverjevalci dejstev poudarili, da so njegovi uspehi "prenapihnjeni". Analiza televizije CNN na primer ugotavlja, da gre pri njegovih trditvah v najboljšem primeru za začasna premirja.

Preberi še Šala med voditelji na račun Trumpa: 'Niste nam čestitali za mirovni sporazum'

Vojna med Kongom in Ruando se denimo še vedno nadaljuje, Indija je zavrnila Trumpove navedbe o zaslugah pri končanju kratkega konflikta s Pakistanom, premirje med Iranom in Izraelom je v praksi izpogajal Katar. Tudi BBC je že ob enakih trditvah pred Združenimi narodi poudaril, da so številne od teh "vojn" trajale le nekaj dni, čeprav so bile posledica dolgotrajnih napetosti, in da ni jasno, ali bodo nekateri mirovni sporazumi obstali.

Analitike medtem najbolj preseneča, da sta na seznamu Trumpovih končanih vojn tudi Srbija in Kosovo, ki tako kot Etiopija in Egipt nista bili nikoli v vojni.

donald trump vojna zda oddaja 60 minut
Naslednji članek

Na udaru roparjev še en muzej: odnesli več kot 1000 dragocenih predmetov

Naslednji članek

Filmski rop naj bi izvedli 'amaterski' tatovi, med osumljenimi par z otroki

SORODNI ČLANKI

Kremelj: Srečanje Trumpa in Putina ni potrebno

Trump znova o Nobelovi nagradi za mir: 'Nihče ni rešil toliko vojn'

Trump: Srbija se je pripravljala na vojno ... a smo jo uspeli ustaviti

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Drugorazredni Turk
03. 11. 2025 13.37
Zanj je to vse samo statistika, marketing... kdo plača ceno ga ne briga.
ODGOVORI
0 0
sinjebradec
03. 11. 2025 13.36
posredno je priznal da so murikanci zakuhali te vojne ki jih je tako vehementno "končal"!
ODGOVORI
0 0
najseve
03. 11. 2025 13.33
+2
NEKDO, KI SE TRUDI ZA MIR V SVETU. POHVALNO!
ODGOVORI
2 0
sinjebradec
03. 11. 2025 13.29
+2
lahko smo ponosni na "avstrijsko" nevesto ker 100% podpira izrael !
ODGOVORI
3 1
Roadkill
03. 11. 2025 13.29
+0
Vprašanje je ali bo prvič v zgodovini planeta orangutan prejemnik Nobelove nagrade
ODGOVORI
1 1
ruta66
03. 11. 2025 13.28
-1
normalno da podpiram Trampa in SDS.
ODGOVORI
1 2
Wolfman
03. 11. 2025 13.27
+3
Demagog da mu ni para! Tko bom rekel, ko bodo drugi trdili, da jih je res končal, potem bi še verjel, ampak, da se mu pa posmehujejo tako albanski kot azerbajdžanski politični vrh skupaj in povrh so še zbijali šale na Trampov račun mirovništva!
ODGOVORI
3 0
Bombardirc1
03. 11. 2025 13.23
+8
Oranžni je dokončno izgubil stik z realnostjo.
ODGOVORI
8 0
hansola
03. 11. 2025 13.21
+6
Kitajska ne bo postala prva velesila zaradi hitrejšega razvoja pač pa zaradi razpasenja butalcev v ZDA. Trump je v slabih 8 mesecih ZDA ponesel iz prve države na svetu na mogoče top 5. To ni najslabši predsednik v zgodovini ZDA, to je na listi najslabših predsednikov na Svetu.
ODGOVORI
6 0
Posteni
03. 11. 2025 13.20
+4
In desni bodo nam razlagali o levici 🙈
ODGOVORI
4 0
sinjebradec
03. 11. 2025 13.22
+4
nas bodo prepričevali da samo levaki lažejo!
ODGOVORI
5 1
komarec
03. 11. 2025 13.32
RKC za katero pravijo, da spada na desno pa laže že 2000 let ljudem, ki so malček naivni in jih ustrahuje. Na ta način so jih prepričali, da so verovali pravljicam, stvar uredili tako, da so te krstili, ko zase še vedel nisi in ti naložili s tem krščansko odgovornost po njihovi meri. V teh časih še nisem slišal da bi katera spočela od sv. duha pa, da bi kdo vstal od mrtvih.
ODGOVORI
0 0
mataX
03. 11. 2025 13.16
+10
Prvic slisim, da sta bili (tudi) Srbija in Kosovo v vojni 😳, ki jo je (kot mnoge druge, ocitno 😳) resil Trump.
ODGOVORI
10 0
sinjebradec
03. 11. 2025 13.21
+5
ko sta bila srbija in kosovo v vojni je bil žuti v vojni z nevihtno danielsovo!
ODGOVORI
6 1
sinjebradec
03. 11. 2025 13.14
+4
ta je pa supermen vseh supermenov!
ODGOVORI
5 1
Aijn Prenn
03. 11. 2025 13.15
+5
Vodja izmene supermenov. ;-))
ODGOVORI
5 0
wsharky
03. 11. 2025 13.14
+8
Slovenski zet ima edino prav, samo še naš presvetli poštenjak esdeesofec Janez ima bolj prav od njega :)
ODGOVORI
9 1
wsharky
03. 11. 2025 13.14
+4
Slovenski zet ima edino prav, samo še naš presvetli poštenjak esdeesofec Janez ima bolj prav od njega
ODGOVORI
5 1
Aijn Prenn
03. 11. 2025 13.13
+2
Boom Bar.
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
03. 11. 2025 13.10
+8
Tako sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa
ODGOVORI
10 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330