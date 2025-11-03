Z natisnjeno objavo svojega ministrstva 'dokazoval', da je končal osem vojn

Ameriški predsednik Donald Trump je v priljubljeni oddaji 60 Minut spregovoril o zvišanju življenjskih stroškov, izzivih zunanje politike, zaprtju vlade in, čeprav so bile njegove trditve že večkrat postavljene na laž, tudi o "osmih vojnah, ki jih je končal v času svojega mandata". Ob tem je s seboj prinesel tudi list papirja, ki naj bi dokazoval njegov mirovniški uspeh, na katerem je bila natisnjena objava, ki jo je ameriško zunanje ministrstvo delilo na družbenem omrežju.

Priljubljena ameriška televizijska oddaja 60 Minut (60 Minutes) je leto dni po tem, ko je oddajo tožil zaradi montaže intervjuja z demokratsko kandidatko za predsednico ZDA Kamalo Harris, gostila tudi republikanskega zmagovalca Donalda Trumpa. Celoten intervju je bil sicer dolg 90 minut, a v etru so ga predvajali približno tretjino, ostalo pa objavili v obliki prepisa na spletu. Novinarka Norah O'Donnell je skušala v tem času s predsednikom države nasloviti kar največ tem, med drugim tudi življenjskih stroškov, izzivov zunanje politike, zaprtja vlade, pošiljanja vojske na ameriške ulice, njegov boj proti priseljevanju, vprašala pa ga je tudi, ali namerava začeti vojno z Venezuelo.

Čeprav je celoten intervju prejel številne kritike, največ zato, ker je Trump znova naštel svoje mirovniške "uspehe" po svetu, saj je po njegovem prepričanju uspešno končal osem vojn. Ameriški predsednik je ob tem iz žepa suknjiča potegnil list papirja, ki naj bi dokazoval njegovo tezo. Na njem je bila natisnjena objava ameriškega zunanjega ministrstva, v kateri trdijo prav to, da je Trump v osmih mesecih končal osem vojn. V objavi, ki jo je ministrstvo delilo na omrežju X, so naštete tudi sprte strani, Trump pa je označen za "predsednika miru". "Prinesel sem seznam. Poglejte to. Vojne, ki sem jih končal," je dejal Trump in novinarki pokazal seznam. Na njem so imenovani konflikti med Kambodžo in Tajsko, Kosovom in Srbijo, Demokratično republiko Kongo in Ruando, Pakistanom in Indijo, Izraelom in Iranom, Egiptom in Etiopijo, Armenijo in Azerbajdžanom ter med Izraelom in Hamasom. "Rešil sem osem od devetih vojn," je ob tem dejal.

V oddaji je pojasnil tudi svoj pristop k reševanju konfliktov. Kot je dejal, se je v številnih primerih poslužil groženj s carinami in gospodarskim pritiskom, da bi tuje voditelje prisilil k ustavitvi konfliktov: "V 60 odstotkih primerov sem rekel: 'Če ne boste nehali z bojem, bom vašim državam uvedel tarife in ne boste mogli poslovati z Združenimi državami,'" je po poročanju portala The Mirror dejal ameriški predsednik. A kot vedno, so tudi tokrat številni mediji in preverjevalci dejstev poudarili, da so njegovi uspehi "prenapihnjeni". Analiza televizije CNN na primer ugotavlja, da gre pri njegovih trditvah v najboljšem primeru za začasna premirja.