'Z Netanjahujem sem zelo odločno govoril. Ta teden bi lahko dosegli dogovor'

"Prizadevamo si doseči dogovor, o katerem smo razpravljali, pod pogoji, o katerih smo se dogovorili," je pred vkrcanjem na letalo dejal dolgoletni izraelski premier Benjamin Netanjahu."Verjamem, da lahko pogovor s predsednikom Trumpom zagotovo pripomore k izidu, na katerega vsi upamo."

Posredni pogovori med Izraelom in Hamasom o predlogu 60-dnevnega premirja in sporazuma o izpustitvi talcev so se sicer v nedeljo zvečer nadaljevali v Katarju. Zaenkrat ni jasno, ali je pogajalcem uspelo preseči razlike, ki so doslej ovirale dogovor.

"Ne želim si premirja, ampak popolne ustavitve vojne. Iskreno povedano, bojim se, da bi se po 60 dneh vojna znova začela," je za BBC povedal Nabil Abu Dayah, ki je z otroki in vnuki pobegnil iz Beit Lahie na severu Gaze v mesto Gaza. "Tako smo se naveličali razseljevanja, naveličali smo se žeje in lakote, življenja v šotorih. Kar zadeva življenjske potrebščine, jih nimamo nič."

V soboto zvečer so v Izraelu potekali shodi, na katerih so protestniki izraelsko vlado pozivali k sklenitvi dogovora o vrnitvi približno 50 talcev iz Gaze, od katerih naj bi bilo do 20 živih.

Netanjahu od Trumpove izvolitve že tretjič obiskuje Belo hišo. Po mesecih nizke javnomnenjske podpore je izraelskega premierja politično okrepila 12-dnevna vojna proti Iranu, analitiki pa menijo, da ima zdaj več vzvodov za sklenitev mirnovnega sporazuma v Gazi, kljub nasprotovanju skrajnih desničarjev v vladi, ki si želijo ohraniti izraelski nadzor nad Gazo, piše BBC. Zdi se, da so napadi na Iran še dodatno oslabili Hamas, ki bi lahko sedaj bi bolj pripravljen na koncesije.

Medtem si Trump želi pozornost preusmeriti k drugim akterjem na Bližnjem vzhodu. Med njimi so posredovanje pri pogajanjih o meji med Izraelom in Sirijo, vrnitev k prizadevanjem za normalizacijo odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo ter dokončanje poslov z Iranom, vključno z morebitnimi pogajanji o novem jedrskem sporazumu.