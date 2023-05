Z nogami na mizi Nancy Pelosi, zdaj obsojen na štiri leta in pol zapora

Izgrednika, ki je pred dobrima dvema letoma med napadom na Kapitol sedel za mizo takratne predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi in nanjo položil noge, so obsodili na štiri leta in pol zaporne kazni.

Richard "Bigo" Barnett je bil del množice podpornikov nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki so vdrli v stavbo v želji, da bi razveljavili izid volitev leta 2020. Potem ko je vdrl v pisarno takratne predsednice predstavniškega doma, je pred kamerami poziral z nogami na mizi Nancy Pelosi. Pohvalil se je tudi, da je z mize sunil eno od kuvert. Barnett je v času vdora izgrednikov, ki so skušali preprečiti potrditev Joeja Bidna za ameriškega predsednika, na mizo Pelosijeve napisal tudi sporočilo s seksistično žaljivko, z megafonom pa se je množici pohvalil, da je "zavzel" njeno pisarno. icon-expand Protestnik Richard Barnett v pisarni Nancy Pelosi med napadom na ameriški kongres FOTO: Profimedia Izgrednik je bil med napadom na Kapitol 6. januarja 2021 oborožen s paralizatorjem, s katerim bi lahko, kot pravijo uradniki, poškodoval Pelosijevo, če bi jo med vdorom ujeli. Predsednica predstavniškega doma je bila takrat z drugimi zakonodajalci primorana pobegniti iz dvorane. Kot poroča BBC, kazniva dejanja Barnetta zajemajo oviranje uradnega postopka, vstop in zadrževanje v zgradbi oz. na zemljišču z omejenim dostopom s smrtonosnim orožjem, prav tako pa tudi krajo državne lastnine. Že januarja je bil spoznan za krivega v osmih obtožbah. Porotniki so odločili po le treh urah posvetovanja. V sredo pa je zvezni sodnik v Washingtonu izrekel 54-mesečno zaporno kazen. PREBERI ŠE Med napadom na Kapitol z nogami na mizi Pelosijeve, zdaj spoznan za krivega Tožilci pravijo, da je 63-letni Barnett januarja 2021 iz 1600 kilometrov oddaljenega Arkansasa v Washington pripotoval pripravljen na nasilje. Kljub temu pa ni bil obtožen kakršnega koli nasilja. Sicer upokojeni gasilec je med vdorom v Kapitol s seboj nosil ameriško zastavo. Gre za eno najbolj odmevnih sojenj v primerih izgrednikov. V povezavi z vdorom je bilo aretiranih več kot 1000 oseb. Medtem ko je tožilstvo zahtevalo najmanj sedem let zapora, so Barnettovi odvetniki zahtevali le eno leto. V zagovoru so se sklicevali na pristransko poroto. Zahtevo za ponovno sojenje je na predvečer sodbe, v torek, ameriški okrožni sodnik Christopher R. Cooper že zavrnil.