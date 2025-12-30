Naslovnica
Tujina

Z novim letom višje cestnine na italijanskih avtocestah

Rim, 30. 12. 2025 16.07 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Italijanska avtocesta

Od 1. januarja dalje bo treba za vožnjo po italijanskih avtocestah odšteti več, cestnine se bodo namreč v povprečju podražile za 1,5 odstotka. Podražitev je posledica odločitve italijanskega ustavnega sodišča, kateri je nasprotovalo tamkajšnje ministrstvo za promet.

Po podatkih ministrstva bo največja podražitev v višini 1,9 odstotka prizadela odsek Salerno-Pompeji-Neapelj.

Odločitve o višini cestnin v Italiji po poročanju dpa temeljijo na zapletenem sistemu izračunavanja. Povišanja cen so določena v pogodbah med državo in posameznimi upravljavskimi družbami, ki jih je več kot 20.

Italijanska avtocesta
Italijanska avtocesta
FOTO: Shutterstock

Med razlogi za povišanje cen je inflacija, vendar je bilo v zadnjih letih več načrtovanih podražitev cestnin odloženih. Med tistimi, ki so nasprotovali prilagoditvam cen, je tudi italijanski minister za promet Matteo Salvini.

Oktobra je nato italijansko ustavno sodišče ta prizadevanja za zamrznitev cen razglasilo za protiustavna.

Na ministrstvu za promet so ostro kritizirali zvišanje cen in poudarili, da so se z vsemi močmi trudili preprečiti podražitev. "Vsi poskusi proti odločitvi ustavnega sodišča so bili zaman," so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v ponedeljek sporočili z ministrstv.

italija avtocesta cestnina

