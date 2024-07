Z nožem nad otroke, najmanj osem ranjenih

Napadalec z nožem je v angleškem obmorskem mestu Southport med Liverpoolom in Blackpoolom zabodel najmanj osem ljudi, med njimi tudi več otrok, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Po navedbah priče, ki je poklicala policijo, je šlo za več mladih deklet. Ranjene so prepeljali v bolnišnico, napadalca pa so policisti že pridržali in zatrdili, da več ne predstavlja grožnje za prebivalstvo.