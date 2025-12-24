Naslovnica
Z ogljikovim monoksidom se je zastrupila celotna družina

Markovac Našički, 24. 12. 2025 11.53 pred 30 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ti.Š.
Javljalnik ogljikovega monoksida

Pet članov družine iz kraja Markovac Našički je zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom končalo v bolnišnici. Najmlajši je star komaj šest let. Hrvaški policisti medtem nadaljujejo s preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.

Operativna služba Policijske postaje Našice je včeraj ob 16.14 prejela prijavo o morebitni zastrupitvi z ogljikovim monoksidom. Dogodek preiskuje Policijska uprava Osijek-Baranja, sodelujejo tudi strokovnjaki za plinske sisteme in dimnike.

Z ogljikovim monoksidom so se zastrupile osebe, stare 82, 52, 46, osem in šest let.

Doslej so ugotovili, da je v hišo, kjer prebivajo le občasno, petčlanska družina prišla v ponedeljek okoli 23. ure, poroča net.hr.

"Včeraj popoldne je bila v zaprtem prostoru zaznana povečana koncentracija ogljikovega monoksida. Plin so vdihavali vsi člani gospodinjstva. Na poziv lastnika je v hišo prišel strokovnjak za plinske sisteme in ugotovil, da so člani gospodinjstva dezorientirani ali nezavestni," so pojasnili policisti. Strokovnjak je na pomoč takoj poklical nujno medicinsko pomoč. Reševalci so pet družinskih članov nemudoma prepeljali v bolnišnico v Našicah. "Tam so jih zadržali na opazovanju. Vsi so zunaj smrtne nevarnosti," so še sporočili s PU Osijek-Baranja.

Policisti medtem nadaljuje s preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka.

zastrupitev Slavonija ogljikov monoksid družina

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
24. 12. 2025 12.15
Torej jim okna in vrata preveč tesnijo.
Odgovori
0 0
Artechh
24. 12. 2025 12.24
Vsa nova okn tesnijo
Odgovori
0 0
Lens
24. 12. 2025 12.10
Končali so v bolnišnici?
Odgovori
0 0
bibaleze
