Z ogljikovim monoksidom se je zastrupila celotna družina

Operativna služba Policijske postaje Našice je včeraj ob 16.14 prejela prijavo o morebitni zastrupitvi z ogljikovim monoksidom. Dogodek preiskuje Policijska uprava Osijek-Baranja, sodelujejo tudi strokovnjaki za plinske sisteme in dimnike.

Z ogljikovim monoksidom so se zastrupile osebe, stare 82, 52, 46, osem in šest let.

Doslej so ugotovili, da je v hišo, kjer prebivajo le občasno, petčlanska družina prišla v ponedeljek okoli 23. ure, poroča net.hr.

"Včeraj popoldne je bila v zaprtem prostoru zaznana povečana koncentracija ogljikovega monoksida. Plin so vdihavali vsi člani gospodinjstva. Na poziv lastnika je v hišo prišel strokovnjak za plinske sisteme in ugotovil, da so člani gospodinjstva dezorientirani ali nezavestni," so pojasnili policisti. Strokovnjak je na pomoč takoj poklical nujno medicinsko pomoč. Reševalci so pet družinskih članov nemudoma prepeljali v bolnišnico v Našicah. "Tam so jih zadržali na opazovanju. Vsi so zunaj smrtne nevarnosti," so še sporočili s PU Osijek-Baranja.

Policisti medtem nadaljuje s preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka.