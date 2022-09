'Z omejitvijo prihodkov proizvajalcev elektrike bi dobili 140 milijard evrov'

"Z zmanjšanjem porabe v urah, ko je ta največja, bodo zaloge trajale dlje, znižale pa se bodo tudi cene. Zato predlagamo ukrepe za države članice, kako naj zmanjšajo porabo," je Ursula von der Leyen povedala v nagovoru o stanju v EU v Evropskem parlamentu. Vendar pa je potrebna tudi podpora malim in srednjim podjetjem ter potrošnikom. "Pomoč potrebuje na milijone Evropejcev," je dejala.

Po njenih besedah članice EU za pomoč ranljivim prebivalcem namenjajo že milijarde evrov, vendar pa to ne bo dovolj. Zato komisija predlaga omejitev prihodkov za podjetja, ki elektriko proizvajajo s tehnologijami, cenejšimi od plina. "V teh časih ni prav, da se prejema izjemne rekordne dobičke in ima koristi od vojne na hrbtih potrošnikov," je poudarila predsednica Evropske komisije. "Z našim predlogom bomo zbrali več kot 140 milijard za države članice, da bi omilile težave," je povedala. K soočanju s tovrstnimi težavami pa morajo prispevati tudi podjetja, ki delujejo v naftnem, plinskem in premogovnem sektorju.

Komisija obenem pripravlja ukrepe za olajšanje težav, ki jih imajo energetska podjetja zaradi velikih nihanj cen elektrike. Von der Leynova pa je napovedala še celovito reformo trga elektrike, saj ta ne deluje več.