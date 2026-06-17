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Z ostrostrelci in droni načrtovali napad na dogodek UFC pred Belo hišo

Washington, 17. 06. 2026 07.04 pred 1 uro 4 min branja 20

Avtor:
U.Z.
UFC dogodek pred Belo hišo

FBI je sporočil, da je preprečil načrtovan napad na nedeljski dogodek UFC pred Belo hišo. Ta naj bi vključeval napad na bližnje stavbe z droni, naloženimi z eksplozivom, vdor v Belo hišo in streljanje ostrostrelcev na "tarče velikega pomena". V štirih različnih ameriških zveznih državah so aretirali pet moških.

V nedeljo je Bela hiša v zunanji areni, znani kot The Claw, gostila turnir organizacije mešanih borilnih veščin UFC, ki je sovpadal tudi z 80. rojstnim dnem predsednika Donalda Trumpa. Na njem je bilo prisotnih približno 4300 ljudi, še dodatnih 85.000 pa si je dvoboje lahko ogledalo v bližini.

Preberi še Trump 80. rojstni dan proslavil s turnirjem UFC

A v ozadju se je, kot kaže, pletla povsem druga zgodba – skupina moških je pripravljala brutalen napad, ki ga je FBI uspel pravočasno preprečiti.

"Domnevno načrtovani napadi so bili popolnoma ustavljeni," je v torek na družbenih omrežjih sporočil direktor Kash Patel.

Kot je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje, so osumljenci na omenjenem dogodku z eksplozivnimi droni nameravali povzročiti paniko med ljudmi, bežečo množico pa privabiti k ostrostrelcem, ki bi streljali nanje. Druga skupina napadalcev naj bi nato vdrla v Belo hišo, poroča BBC.

Aretirali pet osumljencev

Enega od osumljencev, 19-letnega Tycena C. Properja, so prejšnji teden aretirali v Ohiu. Njegova mama je 10. junija – le nekaj dni pred dogodkom – poklicala lokalne oblasti, ker jo je skrbelo zaradi velikih količin orožja, ki ga je nabavil, prebrala pa je tudi njegovo spletno komunikacijo s skupino, v kateri so se dogovarjali o napadu. Preiskovalci so nato med pregledovanjem šifriranih sporočil odkrili še ostale osumljence, ki naj bi "izražali skrajno religiozna in protivladna čustva".

Policisti so nato v štirih različnih ameriških zveznih državah prijeli še štiri moške – 24-letnega Bryana Omarja Roo iz Ohia, 32-letnega Michaela Alana Thomasa iz Kalifornije, 32-letnega Daniela K. Eskridgea iz Missourija in 31-letnega Abrahama Hermosilla Alvareza iz Nebraske.

Preiskovalci naj bi jim zaplenili več kosov orožja, streliva in vojaške opreme, niso pa odkrili nobenega drona. 

Ameriško ministrstvo za pravosodje je zaradi domnevnega načrtovanja napada proti petim moškim vložilo obtožnico. Med drugim so obtoženi zarote za umor, načrtovali pa naj bi tudi napad na člane ameriške vlade.

Med tarčami Trump, Netanjahu in Musk

V obtožnici piše, da je bilo v glavni klepet na TikToku o načrtovanju napada na Belo hišo in UFC dogodek vpletenih približno 19 ljudi, v manjše klepete pa od štiri do pet. Vsak od njih je imel svojo vlogo. Načrtovali so napad na pomembne tarče, med njimi na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, podpredsednika J. D. Vancea, izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in Elona Muska ter nekaj drugih politikov, čeprav se dogodka UFC niso udeležili vsi. Člani skupine so razpravljali tudi o "vladni korupciji", jezni so bili na Trumpa in vlado, med drugim zaradi podpore Izraelu in prikrivanja afer, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Kot poroča CBS, so se pogovarjali, kje bi našli 1300 dolarjev za nakup drona za napad na dogodek pred Belo hišo. Razdelili so si celo zemljevide Washingtona, na katerih so bile označene načrtovane lokacije ostrostrelcev in izstrelitvene točke dronov, kot potencialne tarče pa so bila opredeljena tudi električna omrežja, še piše v sodnih dokumentih. Priložene so fotografije objav na družbenih omrežjih s taktično opremo, orožjem in zemljevidi.

Člani skupine so se strinjali, da želijo "zaščititi Združene države Amerike, za katere so menili, da gredo v napačno smer". "Verjeli so, da je treba Združene države Amerike porušiti, da jih bo mogoče obnoviti," pišejo tožilci.

Če bodo obtoženci spoznani za krive, jim grozi dosmrtni zapor in globa v višini 250.000 dolarjev (236.000 evrov). 31-letni Alvarez naj bi bil odgovoren za načrtovanje, organizacijo in vodenje načrtovanega napada ter zadolžen za drone. Properja pa bremenijo še tri dodatne obtožbe, med drugim zarota za nasilje na območju Bele hiše, za katero je zagrožena kazen petih let zapora.

Prva obravnava na sodišču je predvidena za 29. junij.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Trump ni vedel nič

Za zdaj še ni jasno, ali je skupina povezana s kakšno večjo teroristično organizacijo. Je pa Proper organom pregona povedal, da so člane skupine, ki se je za napad začela dogovarjati marca, rekrutirali predvsem prek TikToka.

Pripadniki tajne službe po poročanju televizije MS NOW očitajo Patelu, da je v torek pohitel z objavo informacije o načrtovanem napadu, še preden so lahko našli in aretirali vse člane skupine. Direktor ameriške tajne službe Sean Curran je za Fox News povedal, da so njegovi agenti delali 24 ur na dan, da bi identificirali odgovorne in jih pripeljali pred sodišče. Njegov namestnik Matt Quinn je na torkovi novinarski konferenci dejal, da preiskava še poteka in je zaradi tega še niso želeli razkriti. "Nekateri osumljenci so še vedno na prostosti, zato bomo nadaljevali preiskavo, dokler ne bomo identificirali vseh," je dejal.

Ko so predsednika Donalda Trumpa na vrhu G7 v Franciji v torek vprašali o domnevni zaroti, je dejal: "Za to še nisem slišal," še poroča BBC.

Poglavja:
Na vrh Aretacije Tarče Trump
bela hiša napad fbi ufc dogodek trump osumljenci

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KOMENTARJI20

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Zvedavi_norec
17. 06. 2026 09.05
Kruha in iger. Kruha sicer bolj malo, iger pa ne manjka...
Odgovori
0 0
IndigoGirl
17. 06. 2026 09.01
Ne verjamem.
Odgovori
+1
2 1
nelevnedesen
17. 06. 2026 09.00
Nasilni levičarji
Odgovori
-3
1 4
sseebbaa
17. 06. 2026 08.57
svet bi bil po tem dejanju lepši
Odgovori
+6
7 1
RichPiana
17. 06. 2026 08.56
Spet lažejo.
Odgovori
+5
6 1
HitraVeverca
17. 06. 2026 08.29
Ja ja bla bla, če bi blo pa že res, potem pa kaj naj rečem, bil je že čas... pa denar družine trump zaplenit, do 3jega kolena vsem in razdeliti med oškodovance v EU in vsem ki so bili prizadeti zaradi hormuške ožine.
Odgovori
+9
17 8
sLOVEnec56
17. 06. 2026 08.44
ja atomske bombe pa vsaj ne bo.
Odgovori
-2
3 5
Naiskreni
17. 06. 2026 08.51
ojoj, koliko bi morala potem srbija in jla placati sloveniji, hrt in ostalim? 🫣 🤣
Odgovori
+3
4 1
špaget
17. 06. 2026 08.55
Čas je da ti dobiš psihološko diagnozo, ekstremist
Odgovori
-3
0 3
Crazy_Horse
17. 06. 2026 09.03
veverica - čas je da greš delat kot pa zahtevati denar od tistih ki ga imajo
Odgovori
+1
1 0
bronco60
17. 06. 2026 08.28
Pravličarji z Trumpom v glavni vlogi, ameri pa itak nasedejo.
Odgovori
+1
13 12
luckyss.1
17. 06. 2026 08.27
Krvoločni levičarji njim demorkacija ne diši.
Odgovori
-3
12 15
Protoc
17. 06. 2026 08.26
Če ze pisete čez morje..lahko bi napisali kaj se dogaja na irskem v španiji..z migranti..NOBEDEN NE PIŠE O MENJAVI PREBIVALSTVA..AFRIKO IN MUSLIMANIZEM..
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+10
16 6
JOSEPH HAYDN
17. 06. 2026 08.28
Saj so pisali in Severne Irce veselo ožigosali za "rasiste" in to samo zato, ker jim pač ni všeč, da si lahko kadarkoli zaboden s strani prišlrka
Odgovori
+9
12 3
Protoc
17. 06. 2026 08.34
Takoj je!!! NE BOMO DOVOLILI DA NAM KAR NEKDO ŽIVI TUKAJ..BO TREBA Z ALI BREZ DOKUMENTOV..VSE AMPAK VSE NAZAJ IZGON..KAR TAKO SO PRISLI SEM IN ZACELI ŽIVETI..PA NE GRE TO TKO..NAM PA PRSTEN ODTISE...NA UPRAVNAH ENOTAH..ZA NJIH PA NE VEMO IZ KJE SO KAJ SO, KAKSNO OZADJE IMAJO..PA DOBIJO NOVE DOKUMENTE Z KATERIMI ŽIVI OD DRZAVE..PA KDO JE TU NOR!!! A NE VIDITE DA HOCEJO ZAMENJATI PREBIVALSTVO????
Odgovori
+6
11 5
Naiskreni
17. 06. 2026 08.54
seveda, neavtohtono prebivalstvo je prevec apaticno, da bi se borili za pravice drzavljanov. dokler ne bodo izenaceni. potem se bodo borili za svoje pravice... 🤷 eni smo zbezali od tega, vi pa to uvazate sem. 🤣
Odgovori
-2
1 3
SAKOSAKO
17. 06. 2026 08.26
Kdo še verjame tem pravljicam v ZDA???!!!
Odgovori
+8
16 8
ramstein
17. 06. 2026 08.25
Radikalni levičarji so od nekdaj redno izvajali atentate svojih političnih nasportnikov.
Odgovori
+0
14 14
Naiskreni
17. 06. 2026 08.56
socialisti, zakuhali svetovne vojne. ali levi ali desni socialisti.. so cia listi.. 🤣
Odgovori
+1
1 0
Ricinus
17. 06. 2026 08.57
Desni jim pa pošljejo šopek cvetja in bomboniero??
Odgovori
-1
0 1
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