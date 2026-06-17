Z ostrostrelci in droni načrtovali napad na dogodek UFC pred Belo hišo

V nedeljo je Bela hiša v zunanji areni, znani kot The Claw, gostila turnir organizacije mešanih borilnih veščin UFC, ki je sovpadal tudi z 80. rojstnim dnem predsednika Donalda Trumpa. Na njem je bilo prisotnih približno 4300 ljudi, še dodatnih 85.000 pa si je dvoboje lahko ogledalo v bližini.

A v ozadju se je, kot kaže, pletla povsem druga zgodba – skupina moških je pripravljala brutalen napad, ki ga je FBI uspel pravočasno preprečiti. "Domnevno načrtovani napadi so bili popolnoma ustavljeni," je v torek na družbenih omrežjih sporočil direktor Kash Patel. Kot je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje, so osumljenci na omenjenem dogodku z eksplozivnimi droni nameravali povzročiti paniko med ljudmi, bežečo množico pa privabiti k ostrostrelcem, ki bi streljali nanje. Druga skupina napadalcev naj bi nato vdrla v Belo hišo, poroča BBC.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia

UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia

UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia

UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia

UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia

UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia

UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia

UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia















Aretirali pet osumljencev

Enega od osumljencev, 19-letnega Tycena C. Properja, so prejšnji teden aretirali v Ohiu. Njegova mama je 10. junija – le nekaj dni pred dogodkom – poklicala lokalne oblasti, ker jo je skrbelo zaradi velikih količin orožja, ki ga je nabavil, prebrala pa je tudi njegovo spletno komunikacijo s skupino, v kateri so se dogovarjali o napadu. Preiskovalci so nato med pregledovanjem šifriranih sporočil odkrili še ostale osumljence, ki naj bi "izražali skrajno religiozna in protivladna čustva". Policisti so nato v štirih različnih ameriških zveznih državah prijeli še štiri moške – 24-letnega Bryana Omarja Roo iz Ohia, 32-letnega Michaela Alana Thomasa iz Kalifornije, 32-letnega Daniela K. Eskridgea iz Missourija in 31-letnega Abrahama Hermosilla Alvareza iz Nebraske. Preiskovalci naj bi jim zaplenili več kosov orožja, streliva in vojaške opreme, niso pa odkrili nobenega drona. Ameriško ministrstvo za pravosodje je zaradi domnevnega načrtovanja napada proti petim moškim vložilo obtožnico. Med drugim so obtoženi zarote za umor, načrtovali pa naj bi tudi napad na člane ameriške vlade.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia

UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia

UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia

UFC dogodek pred Belo hišo Profimedia







Med tarčami Trump, Netanjahu in Musk

V obtožnici piše, da je bilo v glavni klepet na TikToku o načrtovanju napada na Belo hišo in UFC dogodek vpletenih približno 19 ljudi, v manjše klepete pa od štiri do pet. Vsak od njih je imel svojo vlogo. Načrtovali so napad na pomembne tarče, med njimi na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, podpredsednika J. D. Vancea, izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in Elona Muska ter nekaj drugih politikov, čeprav se dogodka UFC niso udeležili vsi. Člani skupine so razpravljali tudi o "vladni korupciji", jezni so bili na Trumpa in vlado, med drugim zaradi podpore Izraelu in prikrivanja afer, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Kot poroča CBS, so se pogovarjali, kje bi našli 1300 dolarjev za nakup drona za napad na dogodek pred Belo hišo. Razdelili so si celo zemljevide Washingtona, na katerih so bile označene načrtovane lokacije ostrostrelcev in izstrelitvene točke dronov, kot potencialne tarče pa so bila opredeljena tudi električna omrežja, še piše v sodnih dokumentih. Priložene so fotografije objav na družbenih omrežjih s taktično opremo, orožjem in zemljevidi. Člani skupine so se strinjali, da želijo "zaščititi Združene države Amerike, za katere so menili, da gredo v napačno smer". "Verjeli so, da je treba Združene države Amerike porušiti, da jih bo mogoče obnoviti," pišejo tožilci. Če bodo obtoženci spoznani za krive, jim grozi dosmrtni zapor in globa v višini 250.000 dolarjev (236.000 evrov). 31-letni Alvarez naj bi bil odgovoren za načrtovanje, organizacijo in vodenje načrtovanega napada ter zadolžen za drone. Properja pa bremenijo še tri dodatne obtožbe, med drugim zarota za nasilje na območju Bele hiše, za katero je zagrožena kazen petih let zapora. Prva obravnava na sodišču je predvidena za 29. junij.

Donald Trump FOTO: Profimedia

Trump ni vedel nič