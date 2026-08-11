Z otroškimi vozički in brez opreme nad 2300 metrov, nato obtičali

Skupina, v kateri so bili odrasli, najstniki in več majhnih otrok, se je na pot odpravila z zgornje postaje gondole Wildspitzbahn na ledeniku Pitztal blizu Söldna. Kot je pojasnil predstavnik policije, pohodniki, ki so bili iz Belgije, Združenega kraljestva, ZDA in Avstrije, niso imeli praktično nobene primerne opreme za takšen izlet.

Skupina se je med pohodom nad 2300 metri nadmorske višine večkrat znašla na zahtevnem in nevarnem terenu ter se občasno oddaljila od označene poti. Nazadnje sta dva člana skupine po telefonu poklicala na pomoč. Nihče sicer ni bil poškodovan.

Gorska reševalna služba je 14 planincev rešila s pomočjo helikopterja, med njimi štiri z vitlom. Ostalih 22 članov skupine so gorski reševalci peš pospremili v dolino.

Predstavnik policije je dejal, da bo morala skupina stroške zahtevne reševalne akcije kriti sama.