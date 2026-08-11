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Z otroškimi vozički in brez opreme nad 2300 metrov, nato obtičali

Innsbruck, 11. 08. 2026 09.42 pred 1 uro 1 min branja 54

Avtor:
STA M.S.
Avstrijski reševalni helikopter

Avstrijski gorski reševalci so z zahtevno akcijo, v kateri so sodelovali tudi helikopterji, rešili skupino 36 zelo slabo opremljenih pohodnikov iz treh družin, med njimi malčke v otroških vozičkih, je sporočila tirolska policija. Dodali so, da bodo morali pohodniki stroške reševanja kriti sami.

Skupina, v kateri so bili odrasli, najstniki in več majhnih otrok, se je na pot odpravila z zgornje postaje gondole Wildspitzbahn na ledeniku Pitztal blizu Söldna. Kot je pojasnil predstavnik policije, pohodniki, ki so bili iz Belgije, Združenega kraljestva, ZDA in Avstrije, niso imeli praktično nobene primerne opreme za takšen izlet.

Skupina se je med pohodom nad 2300 metri nadmorske višine večkrat znašla na zahtevnem in nevarnem terenu ter se občasno oddaljila od označene poti. Nazadnje sta dva člana skupine po telefonu poklicala na pomoč. Nihče sicer ni bil poškodovan.

Gorska reševalna služba je 14 planincev rešila s pomočjo helikopterja, med njimi štiri z vitlom. Ostalih 22 članov skupine so gorski reševalci peš pospremili v dolino.

Predstavnik policije je dejal, da bo morala skupina stroške zahtevne reševalne akcije kriti sama.

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KOMENTARJI54

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Uporabnik1854475
11. 08. 2026 11.26
Totalni beboti, mar bi sli v slovenske gore..bi dobil se brezplacni panoramski prelet Slo enije gratis
Odgovori
0 0
SEJBOBOL
11. 08. 2026 11.24
To je edin pravilno ....
Odgovori
0 0
RATO
11. 08. 2026 11.22
Glede na število oseb iz treh družin (36!) 🙄 pogrešan podatek ali so bili to Avstrijci ali Avstrijski državljani 🤔Samo kot "statistično" radovednost seveda 😊
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+0
1 1
Uporabnik1888402
11. 08. 2026 11.11
Jaz bi to pustil gor ...
Odgovori
+0
1 1
Cenb77
11. 08. 2026 11.10
Pa kdo ste vi da boste diskriminiral mlade družine da ne smejo na 2300 z vozički... kje vam pravica da tako posegate v svobodne odločitve. sram naj vas bo. vsak ima pravico pa tud če v opankah...
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-4
1 5
Mirko Zlikovski
11. 08. 2026 11.23
Tvojemu sarkazmu navkljub, bi vseeno rekel, da v tem primeru niso toliko problem"opanki" ampak neumnost (še posebej, če je res tisto o otroških vozičkih).... In, da neumnost sama po sebi sicer ni kazniva, je pa včasih "plačljiva".
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+1
1 0
Uporabnik1854475
11. 08. 2026 11.24
Tako jw,prav imas..in zato naj se v tezabah tut sami znajdejo in redojo la pa cr.....
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1854475
11. 08. 2026 11.25
Prav imas,tako je!!! In v primeru tezav naj se sami resijo al pa cr.....
Odgovori
0 0
Antenaa
11. 08. 2026 11.09
Edino v sloveniji resevanje placujemo davkoplacevalci
Odgovori
+6
6 0
Uporabnik1921539
11. 08. 2026 11.04
cestitam Avstrijcem za realen pristop k temu,kaj je upraviceno resevanje in kaj je norcevanje
Odgovori
+10
10 0
BrainDance
11. 08. 2026 11.03
Edino pravilno!!
Odgovori
+7
7 0
enapi
11. 08. 2026 11.01
Helikopterski prevozi so v janšizmu gratis.
Odgovori
-5
2 7
rogla
11. 08. 2026 10.51
Pravilno, da reševanje z gora zaračunati neodgovornim "hribolazcem"!
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+11
11 0
brabusednet
11. 08. 2026 10.50
A naši reševalci slišijo,kdo plača reševanje.Mi davkoplačevalci pa takim norcem plačamo polet z helikopterjem in spremstvom,kako dolgo še.
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+13
14 1
Pomladni cvet
11. 08. 2026 11.06
ali ne razumeš psihologije, marsikdo preceni svoje sposobnosti v želji da osvoji vrh, in se zakalkulira in se znajde v težavah, ali bi jim ti še dodatno otežil življenje z znatnim zneskom za reševanje. Pa prosim ne mi kalkulirat iz tujine koliko računajo za reševanje. Samo reševanje stane veliko manj kot 5k eurov če vzameš vse faktorje, poraba goriva je pa znatno manjša kot 5k eurov, v tujini nabijejo cene reševanja zato ker lahko
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-4
1 5
Pomladni cvet
11. 08. 2026 11.11
recimo ena ura letenja helikopterja je gledano v gorivu manj kot 200 eurov, kar je pa manj časa od ljubljane do gorenjske in nazaj, če štejem še posadko okoli 4-5 ljudi v helikopterju bi, če si pravičen o ceni reševanja in rabe helikopterja manj kot tisoč eurov
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+1
1 0
dron
11. 08. 2026 11.14
Ti plačuješ, še za pingo v kleti nimaš🤣😂🐑
Odgovori
0 0
dron
11. 08. 2026 11.19
brabusednet
Odgovori
0 0
Beopen
11. 08. 2026 10.50
Oooo neeee, a kar sami bodo morali kriti stroške reševanja? Ja, kako je pa to mogoče, pri nas tega namreč ni. Škoda, da to ni bilo blizu Slovenske meje, ker če bi zašli na našo stran, bi bilo reševanje zastonj, strošek pa naš od davkoplačevalcev. Škoda. Joj, kako mi je hudo zanje. O, joj....
Odgovori
+9
11 2
Nehajte ze enkrat
11. 08. 2026 10.49
racunattttt
Odgovori
+11
11 0
natas999
11. 08. 2026 10.45
pravilno
Odgovori
+10
10 0
a res1
11. 08. 2026 10.43
Kdaj bomo mi dobili takšne helikopterje kot so na sliki? Pa ne za reševanje v gore...
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+7
7 0
big_foot
11. 08. 2026 10.39
tri družine 36 ljudi... a tile nimajo televizije za zvečer al kako, ali pa so kaki katolibani pa so hoteli biti čimbližje šefu sam vseeno so bili prenizko
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+4
6 2
galeon
11. 08. 2026 10.38
Tudi pri nas bi morali stroške krit vsi tisti, ki v gorah zaglavijo zaradi svoje nesposobnosti in opreme.
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+23
23 0
Oblastljudstvu
11. 08. 2026 10.46
Ne, to je moralno sporno. Pa v Sloveniji imajo tujci vse zastonj plus druge previlegije.
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+10
10 0
Pomladni cvet
11. 08. 2026 11.02
pa začnite zbirat donacije in naj janševa vlada uvede fond zbiranja denarja za ponesrečence, se sprašujem koliko denarja bi zbrali desničarji, ki se imate tako za kristjane
Odgovori
-4
0 4
Pomladni cvet
11. 08. 2026 11.13
a teb v življenju ni nič zaglavilo? misliš da je pravično da nekdo ki zaglavi, da se ga še dodatno kaznuje?
Odgovori
0 0
travc
11. 08. 2026 10.37
Pravi majstri.
Odgovori
+5
5 0
Morgoth
11. 08. 2026 10.36
Zakaj se ne sme komentirati vahabitov na Mariborskem otoku?
Odgovori
+11
12 1
rogla
11. 08. 2026 10.53
Za kopanje morajo(!) za to biti izključno kopalke! Nobenih drugih "oblačil"!
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+6
6 0
Dragica Cegler
11. 08. 2026 10.35
Nadaljujem da se tem norcev zaračuna reševanje.Pa nobenih izgovorov,kot imajo ponavadi levaki,da pitem ne bodo upali poklicati.Obstaja tudi zavarovanje če pa si tolk butast,da gremo v Japonkah in z vozičkom, pa plačaj.Edimo Slovenci butasti plačujemo tem norcem prevoze.
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+12
12 0
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