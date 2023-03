S pomočjo zobne ščetke in palice v steno celice zvrtala luknjo in pobegnila

Med rutinskim štetjem v zaporu v Newport News so pazniki ugotovili, da manjkata dva zapornika. "John M. Garza in Arley V. Nemo sta izkoristila slabo gradbeno konstrukcijo in s pomočjo zobne ščetke in kovinske palice v steni izkopala luknjo, preplezala steno in drzno pobegnila," so sporočili iz šerifovega urada v Virginiji.

"S primitivnim orodjem", kot so ga poimenovali, sta vrtala v steno, dokler nista prišla do razvejanih palic, ki sta jih uporabila pri nadaljnjem vrtanju.

Preplezala sta še ograjo in se odpravila v 11 kilometrov oddaljeno mesto Hampton, kjer sta si v eni od restavracij privoščila palačinke. Da sta pogrešana zapornika v restavracij, so mimoidoči obvestili policijo, ki so izdali opozorilo o pobeglih zapornikih.