Z Range Roverjem zaparkirala tramvaj in pretepla voznika

Kot poroča Net.hr , se je incident, ki je razburil Zagreb, zgodil v soboto. Voznica je vozilo Range Rover parkirala preblizu tramvajskih tračnic, zato tramvaj ni mogel mimo. Potem pa se je pojavil posnetek, ki prikazuje dogajanje, ki je sledilo. Na njem voznik po fizičnem obračunu pristane na tleh. Potem poskusi brcniti žensko, ona pa mu vrne s pestmi.

Kot je za Net.hr povedal eden izmed očividcev, jo je, ko je opazil, kako je parkirala, opozoril, nato pa je želel poklicati policijo, ženska pa ga je odrinila, preklela in odšla v lekarno. Potem je fotografiral njen avtomobil, ki blokira tramvaj. Voznik je izstopil iz tramvaja in ženski začel nekaj pojasnjevati, nakar ga je z vso močjo odrinila, da je padel na tla. Mislim, da ga je še brcnila, je dodal očividec.

Iz družbe ZET so sporočili, da so bili negativno presenečeni nad incidentom, ki ga je povzročilo napačno parkirano vozilo, zaradi katerega je bil zaustavljen tramvajski promet. Sprožili so interni postopek za ugotavljanje okoliščin dogodka, izjave voznika tramvaja pa so v nasprotju z izjavami lastnice avtomobila. Dodajajo, da ne tolerirajo nobene oblike neprimernega vedenja občanov ali zaposlenih, s tem primerom pa da se ukvarja tudi policija.

Net.hr je neuradno izvedel, da naj bi nemirna voznica vodila enega izmed spa centrov v Zagrebu. Predstavlja se kot strokovnjakinja za 'lipolizo, ki s svojim znanjem in sposobnostmi ljudem pomaga preoblikovati postavo.'