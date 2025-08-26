Svetli način
Tujina

Z Range Roverjem zaparkirala tramvaj in pretepla voznika

Zagreb , 26. 08. 2025 18.15 | Posodobljeno pred 30 minutami

A.K.
68

Po hrvaških družbenih omrežjih se je razširil videoposnetek, ki prikazuje, kako ženska napade voznika zagrebškega tramvaja. Voznica je z Range Roverjem zaparkirala tramvajske tračnice in odšla iz vozila. Ko voznik tramvaja ni mogel mimo, je izstopil in se z žensko zapletel v prepir. Ta se je zanj končal slabo, obležal je na tleh, ženska pa ga je napadla še s pestmi.

Kot poroča Net.hr, se je incident, ki je razburil Zagreb, zgodil v soboto. Voznica je vozilo Range Rover parkirala preblizu tramvajskih tračnic, zato tramvaj ni mogel mimo. Potem pa se je pojavil posnetek, ki prikazuje dogajanje, ki je sledilo. Na njem voznik po fizičnem obračunu pristane na tleh. Potem poskusi brcniti žensko, ona pa mu vrne s pestmi. 

Kot je za Net.hr povedal eden izmed očividcev, jo je, ko je opazil, kako je parkirala, opozoril, nato pa je želel poklicati policijo, ženska pa ga je odrinila, preklela in odšla v lekarno. Potem je fotografiral njen avtomobil, ki blokira tramvaj. Voznik je izstopil iz tramvaja in ženski začel nekaj pojasnjevati, nakar ga je z vso močjo odrinila, da je padel na tla. Mislim, da ga je še brcnila, je dodal očividec. 

Iz družbe ZET so sporočili, da so bili negativno presenečeni nad incidentom, ki ga je povzročilo napačno parkirano vozilo, zaradi katerega je bil zaustavljen tramvajski promet. Sprožili so interni postopek za ugotavljanje okoliščin dogodka, izjave voznika tramvaja pa so v nasprotju z izjavami lastnice avtomobila. Dodajajo, da ne tolerirajo nobene oblike neprimernega vedenja občanov ali zaposlenih, s tem primerom pa da se ukvarja tudi policija.

Net.hr je neuradno izvedel, da naj bi nemirna voznica vodila enega izmed spa centrov v Zagrebu. Predstavlja se kot strokovnjakinja za 'lipolizo, ki s svojim znanjem in sposobnostmi ljudem pomaga preoblikovati postavo.' 

Veščec
26. 08. 2025 20.36
+3
Purgerica ko purgerica šla u lekarno po shujševalni čaj🫖
ODGOVORI
3 0
mojcd
26. 08. 2025 20.36
+5
Bazno da so na tem portalu vse smeti s hrvaske. To da pa v srbiji vre, da so v mestih vse vecji protesti, da vse meji na drzavljansko vojno vas pa ne zanima?
ODGOVORI
5 0
PanterSLO
26. 08. 2025 20.35
+0
Gospodična na sliki deluje zelo inteligentno.
ODGOVORI
2 2
cekinar
26. 08. 2025 20.35
+1
Uh ,nam ki smo malo"sado mazo"se bo še dolgo kolcalo,zakaj nismo vozniki tramvaja,pa še dobrega terenca vozi postavna punca,samo kaj če ga je zaslužila z nelegalnimi posli..
ODGOVORI
1 0
AFŽ
26. 08. 2025 20.32
+4
jasno, napihnjena "podjetnica", ki misli, da je bog
ODGOVORI
5 1
Ici
26. 08. 2025 20.31
+3
Hrvati bodo tej gospodični napisali nakaj 1.000 eur kazni in to bo to.
ODGOVORI
3 0
Veščec
26. 08. 2025 20.25
+2
Jst bi ji postavo preoblikovou pod 🚋
ODGOVORI
3 1
Nace Štremljasti
26. 08. 2025 20.24
+3
kako to da šoferji nimajo porovega spreja ali pa solzilca,pošpricaš potem panaj dokazujejo kdo je začel simpl ane
ODGOVORI
3 0
Nace Štremljasti
26. 08. 2025 20.24
+2
poprovega
ODGOVORI
2 0
StAnalitik
26. 08. 2025 20.24
+3
Zakaj je sploh ustavil?
ODGOVORI
4 1
stumfeta
26. 08. 2025 20.36
+1
Ker bi bl drugače kriv celega kupa enih zadev od poškodovanja lastnine in ogrožanja, najbrž bi tudi izgubil službo.
ODGOVORI
1 0
DasaizDalasa
26. 08. 2025 20.22
+10
Parkirati na progi tramvaja? Kaj je narobe z populacijo? Odpovedala jim je osnovna logika zaradi odtujenosti od realnega življenja, droge ipd…
ODGOVORI
10 0
Infiltrator
26. 08. 2025 20.17
+4
Nika je predlagala zbrala potpise za embargo na vse za Izrael ,Taubi je obogal in so naredili prvi embargo ,pol pa pride ven novica kako od Izraela odkopujemo orožje preko Nemčije, ker absurd sprenevedanje vseh od Nike do vlade ,sramota....Dvoličneži in takih se najbolj boj....
ODGOVORI
8 4
Pa kaj
26. 08. 2025 20.21
-3
Mislis na cerkvene dvoličneže? V imenu vere ane..ovca uboga
ODGOVORI
3 6
lokson
26. 08. 2025 20.14
+6
Kaj ni to ta ista cvetka, katera je potem iz Zagreba proti Bosiljevu po avtocesti vozila v nasprotni smeri in povzročila 2 nesreči.
ODGOVORI
6 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
26. 08. 2025 20.14
+1
Pa kaj je s temi hrcki?!?! 😳
ODGOVORI
4 3
lokson
26. 08. 2025 20.12
+18
Afna prepotentna, se je znesla nad voznikom. V slučaju, da bi ji voznik več kot zasluženo vrnil nazaj eno očetovsko, bi pa brali o grozljivem nasilju nad ubogo nemočno žensko.
ODGOVORI
19 1
300 let do specialista
26. 08. 2025 20.11
+11
A je NIKA zgrožena??? Kje je sedaj 10. marec s protestno noto?
ODGOVORI
13 2
300 let do specialista
26. 08. 2025 20.11
+9
Cv.an.dra naduta, joj kaj mene ni srečala
ODGOVORI
11 2
Jebeni
26. 08. 2025 20.07
+15
Tako bi jo našakerov, da bi ji ves silikon popokal.
ODGOVORI
16 1
primorec2
26. 08. 2025 20.00
+16
Narko dilerka iz BiH.
ODGOVORI
16 0
MucaNeGrize
26. 08. 2025 20.00
-2
do uspeha dejana tudi čez tramvaj ...😂😂😂....tudi za hr velja isto , kot za Slovenijo. To je svobodna država in nihče vas ne more prisiliti, da razmišljate s svojo glavo ...če vi tega ne želite...
ODGOVORI
2 4
