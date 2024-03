Z referendumi do dobrega zaslužka?

V Avstriji beležijo skokovit porast predlogov za referendum, kar so vzeli pod drobnogled. Razlog? Sum, da se model neposredne demokracije zlorablja in v bistvu postaja dobičkonosen poslovni model. Rekordnih 14 predlogov bi lahko obravnaval parlament, če bodo vlagatelji zbrali dovolj, to je 100.000 podpisov. Tisto, kar dviguje obrvi, pa je dejstvo, da kar za osmimi iniciativami stojita samo dva predlagatelja. Kritiki opozarjajo na mamljive finančne koristi, saj moraš za registracijo predloga plačati pristojbino v višini 3400 evrov, država pa ti nato povrne 17 tisoč evrov, ne glede na dejanske stroške, pogoj je le, da vlagatelj uspe zbrati sto tisoč podpisov.