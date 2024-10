Z robčki mahali, da bi rešili sosedo, ženska med grmičevjem pet ur čakala na pomoč

Na vzhodu in jugu Španije je narava preteklo noč pokazala svojo surovo moč. Vodotoki več rek so prestopili bregove in poplavili ceste, ulice in domove, narasle vode so odnašale vozila. Šokirani domačini razmere opisujejo kot "grozljive". V Utielu je reševalna ekipa s helikopterjem zadnji trenutek rešila žensko in njene hišne ljubljenčke, v Paiporti pa je mlajša ženska obtičala sredi naraslih voda in se pet ur oklepala grmičevja med čakanjem na pomoč.