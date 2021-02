Videoigrice kot terapija za nekatere najtežje bolezni

Kako lahko videoigrice in virtualna resničnost pomagajo pri zahtevni rehabilitaciji najtežjih bolnikov? Zelo, zagotavljajo avstralski zdravniki, ki govorijo o novi eri okrevanja. Program robotske terapije so zagnali v bolnišnici v zvezni državi Queensland, ki pod eno streho združuje pionirje zdravljenja s sodobnimi tehnologijami. Med drugim pomagajo bolnikom s cerebralno paralizo, Parkinsonovo boleznijo in multiplo sklerozo. Zavidljive rezultate beležijo celo pri pacientih, ki jim dolgoletne – bolj običajne – terapije niso pomagale.

icon-expand