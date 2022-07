Z ruskimi prevozniki bo letos letelo 19,1 milijona potnikov manj

Omejitve letalskega komercialnega in tovornega prometa iz 11 ruskih letališč so začele veljati 24. februarja, od takrat so jih večkrat podaljšali. Trenutne omejitve naj bi veljale do konca julija. Rusko ministrstvo za promet predvideva, da bo upad potnikov do konca letošnjega leta 19,1-milijonski, kar predstavlja petino vseh potnikov, poroča ruski časopis Vedomosti, povzema Index.hr.

Junija so ruske letalske družbe izgubile 2,7 milijona potnikov, julija in avgusta pa se jim obeta primanjkljaj v višini 3,2 in 3,3 milijona potnikov, kažejo podatki ministrstva.

Zaprta so tudi vsa letališča v črnomorskih letoviščih in letališča na Krimskem polotoku, ki ga je Rusija priključila leta 2014. Z obratovanjem so tako februarja prenehala letališča Anapa, Belgorod, Brjansk, Voronež, Gelendžik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov na Donu, Simferopol in Elista.

Omejitve EU in ZDA

Ruska letalska industrija je zaradi vojne v Ukrajini med najbolj prizadetimi. Za državo je namreč zaprt zračni prostor nad Evropo in Severno Ameriko, sankcije Zahoda pa ji prepovedujejo tudi nakup in vzdrževanje letal Boeing in Airbus, ki sta 'hrbtenici' ruskih letalskih družb.

Evropska komisija je aprila na evropski varnostni seznam uvrstila 21 ruskih letalskih družb. Ukrep je bil sprejet po odločitvi ruske zvezne agencije za zračni promet, ki je ruskim letalskim družbam dovolila upravljanje letal v tuji lasti brez veljavnega spričevala o plovnosti, kar pomeni kršitev konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in neposredno varnostno tveganje.