Z ugrabljenim letalom letel nizko nad tlemi in grozil, da bo treščil v Walmart

Pilot je "ugrabil" letalo in grozil, da bo z njim strmoglavil v nakupovalno središče Walmart v zvezni državi Mississippi. Iz varnostnih razlogov so Walmart in še eno bližnjo trgovino evakuirali, lokalni prebivalci pa so s strahom zrli v nebo. Tuji mediji poročajo, da gre za pilota Coryja Pattersona iz Shannona, ki z letalom N342ER je krožil nizko nad mestom Tupelo. Po več urah nepredvidljivega letenja, je letalo strmoglavilo na polju blizu Gravestowna.

Zaradi groženj pilota, ki je zagrozil, da bo letalo treščil v Walmart v mestu Tupelo, so nakupovalno središče in še eno bližnjo trgovino že evakuirali, poroča BBC. A lokalna policija je opozorila, da bi letalo lahko predstavljalo nevarnost za širše območje v Mississippiju, ne le za omenjeno mesto. Oblasti so vzpostavile stik s pilotom, situacijo pa označujejo kot "nevarno". "Organi pregona in vodje za izredne razmere pozorno spremljajo to nevarno situacijo," je predhodno sporočil guverner zvezne države Tate Reeves. Po poročanju naj bi "ugrabljeno" letalo pilotiral 29-letni "študent pilot" Cory Patterson, ki je na družbenem omrežju v soboto zjutraj objavil besedilo, ki bi lahko bilo samomorilno sporočilo. Zapisal je namreč: "Oprostite. Nikoli nisem želel nikogar prizadeti. Rad imam svoje starše in sestro, to ni vaša krivda. Zbogom." Okoli 5. ure zjutraj po lokalnem časi je na letališču Tupelo vzel letalo,nato pa je več ur v krogih preletaval območje nad Mississippijem. Kot poroča Daily Mail, naj bi kasneje strmoglavil na polju blizu Gravestowna. Domnevajo, da so Pattersona odpeljali v pripor. Nizko in nepredvidljivo letenje je spremljal tudi portal za sledenje letom Flightradar24, ki je na spletu sporočilo, da gre za letalo z oznako N342ER, ki da naj bi bilo po poročanju medijev ugrabljeno oz. naj bi bilo pilotirano brez dovoljenja. Lokalni prebivalci so več ur v strahu zrli v nebo. Pilot je namreč letel nizko nad tlemi in izjemno nepredvidljivo.