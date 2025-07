Z ukradenim BMW-jem bežala pred policijo in trčila v dom za ostarele

Po tragični nesreči, ko je v dom za ostarele Highcliffe v britanskem Witherwacku trčil ukradeni BMW, so morali pristojni poslopje evakuirati. Več poškodovanih uporabnikov so ob tem prepeljali v zdravstvene ustanove, kjer sta dve starejši ženski zaradi poškodb umrli.

Osem poškodovanih naj v trčenju avtomobila v dom starejših občanov ne bi utrpelo življenjsko ogrožajočih poškodb, vendar pa ena oseba še vedno ostaja hospitalizirana, poroča Sky News.

Policisti so aretirali dva 21-letnika, ki sta v ustanovo trčila z ukradenim BMW-jem, ko sta bežala pred policijo. Obema grozita obtožnici zaradi smrti uporabnic doma ter kraje vozila. Enemu od njiju grozi tudi obtožnica zaradi nevarne vožnje.

"Gre za izjemno žalosten razvoj dogodkov. Naše misli so z družinami in bližnjimi vseh prizadetih," je po tragediji dejal policijski načelnik Mark Hall. Dodal je, da je preiskava za zdaj še v začetni fazi, ljudi pa je prosil, naj ne širijo špekulacij in nepreverjenih informacij.