Z ukradenima voziloma BMW so ju prijeli v Sloveniji

Policisti Policijske uprave Maribor so 17. julija 2026 ponoči prejeli informacijo o gibanju oseb, ki bi se lahko prevažale z ukradenima osebnima avtomobiloma znamke BMW. Vozili so ustavili in izvedli policijski postopek. V nadaljevanju so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi ugotovili, da sta državljana Republike Srbije v noči s 16. na 17. julij 2026 na območju Republike Avstrije odtujila osebni vozili znamke BMW, katerih skupna vrednost znaša približno 85.000 evrov.

Obe vozili sta bili zaseženi, osumljencema pa je bila odvzeta prostost.

Po opravljenem zbiranju obvestil, preiskavi zaseženih vozil in intenzivni kriminalistični preiskavi sta bila osumljena na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo privedena k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča, ki je zanju odredil pripor do odločitve o njuni predaji avstrijskim pravosodnim organom.