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Črna kronika

Z ukradenima voziloma BMW so ju prijeli v Sloveniji

Maribor, 20. 07. 2026 14.00 pred 20 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
A.K.
Zaseženi vozili

Mariborski kriminalisti so ustavili voznika ukradenih vozil BMW, vrednih 85.000 evrov. Osumljenca sta bila zaradi mednarodne tiralice privedena k preiskovalnemu sodniku, kjer jima je bil odrejen pripor pred predajo Avstriji.

Policisti Policijske uprave Maribor so 17. julija 2026 ponoči prejeli informacijo o gibanju oseb, ki bi se lahko prevažale z ukradenima osebnima avtomobiloma znamke BMW. Vozili so ustavili in izvedli policijski postopek. V nadaljevanju so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi ugotovili, da sta državljana Republike Srbije v noči s 16. na 17. julij 2026 na območju Republike Avstrije odtujila osebni vozili znamke BMW, katerih skupna vrednost znaša približno 85.000 evrov.

Obe vozili sta bili zaseženi, osumljencema pa je bila odvzeta prostost.

Po opravljenem zbiranju obvestil, preiskavi zaseženih vozil in intenzivni kriminalistični preiskavi sta bila osumljena na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo privedena k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča, ki je zanju odredil pripor do odločitve o njuni predaji avstrijskim pravosodnim organom.

Maribor policija tatvina BMW pripor
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KOMENTARJI3

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20. 07. 2026 15.27
Jaz bi kradel bmw in peljal v razgradnjo. Za drugo niso.. ker.. samo poglejte videz.. osaben, nadut, napuhel... kar nikak ne sodi na cesto, z avtomoobilom se nezaveden clovk identicira in tako obnasa na cesti. Vsi avti bi mogl zgledat enak.. nevtralno, kot solske uniforme... za cesto mnogo bolj pomembno... ker ljudje so v glavah se vedno divjako, tud ti ko beres, ce nis naredil na sebi ogromnega dela, ne ves nit priblizn o cem govorim.. tko jr za vecino ne kujaj se in delaj
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+5
6 1
Nightingale
20. 07. 2026 15.04
Balkan express
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+9
10 1
bronco60
20. 07. 2026 14.42
Bravo, tako se dela.
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+6
6 0
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