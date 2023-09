Z umetno inteligenco ustvarjal posnetke golih otrok

Iz sveta prihaja vse več novic o izrabi sodobne tehnologije v spolne namene. Zadnja je iz Južne Koreje, kjer so oblasti naletele na moškega, ki je s pomočjo umetne inteligence ustvarjal fotografije in video posnetke golih otrok v neprimernih položajih. Samo aprila naj bi jih ustvaril več kot 360. Moški je z uporabo tehnologije virtualne otroke ustvaril v skoraj povsem realistični podobi. Ali jih je ustvaril za lastno uporabo ali morebitno prodajo, ni znano.

Ko mu je policija prišla na sled, je vse fotografije zaplenila, moškega, ki naj bi bil star okoli 40 let, pa ovadila. Sodišče v Busanu ga je v tem mesecu obsodilo na dve leti in pol zapora, poroča CNN. Gre za prvi tovrstni primer v državi, tožilci pa so zato vseskozi zagovarjali, da ne gre le za spolno izkoriščanje otroške podobe, ampak tudi t. i. virtualnih oseb. In da je treba področje nujno pravno urediti.

Storilci z izkoriščanjem tehnologije predvsem nad podobe mladoletnih in žensk

Podobnih primerov je, kot že omenjeno, vse več. Zagovorniki regulacije UI na tem področju poudarjajo, da tehnologije, ki lahko človeška telesa prikazujejo tako zelo eksplicitno, izkoriščajo predvsem podobe mladoletnih oseb in ženskega telesa.