Z uporabo 'deep fake' tehnologije so se predstavljali za ruske opozicijske politike

Številni evropski poslanci so v zadnjih dneh prejeli videoklice, na katerih so očitno bili posamezniki, ki so s tehnologijo "deep fake" posnemali ruske opozicijske politike. Med tistimi, ki so bili prevarani, soRihards Kols, ki je predsednik odbora za zunanje zadeve latvijskega parlamenta, Tom Tugendhat, predsednik odbora za zunanje zadeve Združenega kraljestva pa tudi nekateri poslanci iz Estonije in Litve.

"Putinov Kremelj je, kot kaže, tako šibak in prestrašen nad močjo Navalnega, da poskušajo izpeljati lažne sestanke, da bi diskreditiral ekipo opozicijskega voditelja," je na družbenem omrežju zapisal Tugendhat. "Danes so prišli tudi do mene. Ker ne bodo predvajali delcev, kjer Putina poimenujem morilec in tat, bom to zapisal kar tukaj,"je dodal.