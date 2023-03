Z urejeno frizuro in negovanimi nohti nad brutalnost vojne

Lubov Jarova je Ukrajina v malem. Močna ženska, ki predstavlja vse tisto, za kar se država od začetka ruske invazije bori, in ne kaže znakov predaje. Nemško ekipo novinarjev je malo pred mednarodnim praznikom žensk na hitro popeljala po Orihivu, poprej živahnem naselju, ki se po dobrem letu vojne zdaj po videzu sodeč zgolj trudi preživeti. A ne glede na nevarnost vsakdana, Jarova niti za sekundo ne omahuje: "Življenje mora biti znosno. Moramo najti tisto trohico normalnosti."

'Grožnja se včasih približa le na nekaj 10 metrov'

Lahko bi rekli, da je Orihiv, obstreljevan z vseh strani, videti kot od Boga pozabljen. "Ko smo bili pod nenehnim ognjem, me je zvilo. Udarec vojne se nam je približal na vsega 30 metrov," razlaga Jarova. Bilo je grozljivo in nepredstavljivo, a se je morala sestaviti in zmeniti sama s seboj. "Ljudje so me izvolili za namestnico župana in svojo funkcijo moram opravljati," je sprejela nalogo in zaupanje, ki so ji ga ljudje z izvolitvijo izrekli.