Z verigami priklenjeni na kip Davida

Ob 12.20 je več podnebnih aktivistov iz skupine Ultima Generazione v Gallerii dell'Accademia izvedlo protestno akcijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Priklenili so se namreč na ograjo, ki ščiti slavni kip Davida, ter izobesili transparent, na katerem je pisalo "Sklad za popravilo". Nekateri drugi aktivisti so medtem med ljudi razdelili letake.

Na kraju so nato posredovali policisti, muzej pa so zaradi dogodka začasno zaprli.

Podnebni aktivisti so sicer v zadnjih dveh letih izvedli vrsto protestov. Pred firenško katedralo so se na primer polili z rdečo tekočino, prilepili so se na ikonični kip Laokoontova skupina v Vatikanskem muzeju, beneške kanale so obarvali v zeleno, nedavno pa je ena vidnejših podnebnih aktivistk Greta Thunberg z drugimi protestniki na Nizozemskem blokirala avtocesto. Oblasti so jo zaradi tega aretirale.