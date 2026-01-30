Z vilico za žar prišel osvobodit slavnega zapornika Luigija Mangioneja

V ZDA so aretirali moškega, ki se je izdajal za zveznega agenta, da bi domnevno osvobodil zapornika Luigija Mangioneja, ki je obtožen, da je leta 2024 ustrelil in ubil izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare.
V kazenski ovadbi je navedeno, da je 36-letni Mark Anderson odšel v pripor v Brooklynu, kjer je zaprt Mangione, in se izdajal za agenta FBI. Dejal je, da ima dokumente, ki jih je "podpisal sodnik" in dovoljujejo izpustitev obtoženega morilca.
Ko so ga policisti vprašali po dokumentih, je Anderson predložil vozniško dovoljenje iz Minnesote, nato pa "razkazal in vrgel" to, kar so pristojni organi v obtožnici opisali kot "številne dokumente", osebju zapora. Trdil je tudi, da ima orožje. Ko so preiskali njegovo torbo, so našli velike "vilice za žar z dvema krakoma" in "orodje, ki spominja na rezalnik za pico".
Osumljenec je sicer iz Mankata v Minnesoti, ki je v New York prišel iskat zaposlitev. Delal je v lokalni piceriji. V četrtek se je pojavil pred sodnikom, vendar se ni izrekel o krivdi. Anderson se sooča z obtožbo izdajanja za policista.
Klub oboževalcev
Luigi Mangione pa se poleg obtožnice za umor sooča še s številnimi drugimi, med njimi celo z obtožnico za umor kot teroristično dejanje. Preganjajo ga tudi na državnem sodišču v New Yorku.
Prijeli so ga nekaj dni po odmevnem umoru direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona na ulicah New Yorka. 26-letnik pa je s svojim dejanjem požel precej odobravanja v ameriški javnosti in zlasti na družbenih omrežjih spodbudil izraze sovraštva do zdravstvenih zavarovalnic, ki v ZDA pogosto zavračajo plačila posegov in onemogočajo dostop do zdravstvenih storitev za manj premožne. Dobil je tudi svoj klub oboževalcev, ki mu pošiljajo pisma podpore.
Izbira porote za težko pričakovano zvezno sojenje Mangioneju je trenutno predvidena za september.
