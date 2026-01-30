Naslovnica
Tujina

Z vilico za žar prišel osvobodit slavnega zapornika Luigija Mangioneja

Nwe York, 30. 01. 2026 09.23 pred 36 minutami 2 min branja 5

Avtor:
T.H.
Mark Anderson

36-letni moški je prišel v newyorški zapor, pravosodnim policistom pokazal izkaznico FBI in trdil, da ima dokumente, ki jih je za izpustitev obtoženega morilca "podpisal sodnik". Dejal je tudi, da ima pri sebi orožje. Ko so ga preiskali, so našli vilico za žar in rezalnik za pico. Zapornik, ki naj bi ga želel osvoboditi, je bil razvpiti Luigi Mangione, ki je obtožen umora direktorja zdravstvene zavarovalnice Briana Thompsona.

V ZDA so aretirali moškega, ki se je izdajal za zveznega agenta, da bi domnevno osvobodil zapornika Luigija Mangioneja, ki je obtožen, da je leta 2024 ustrelil in ubil izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare.

Luigi Mangione
Luigi Mangione
FOTO: AP

V kazenski ovadbi je navedeno, da je 36-letni Mark Anderson odšel v pripor v Brooklynu, kjer je zaprt Mangione, in se izdajal za agenta FBI. Dejal je, da ima dokumente, ki jih je "podpisal sodnik" in dovoljujejo izpustitev obtoženega morilca.

Ko so ga policisti vprašali po dokumentih, je Anderson predložil vozniško dovoljenje iz Minnesote, nato pa "razkazal in vrgel" to, kar so pristojni organi v obtožnici opisali kot "številne dokumente", osebju zapora. Trdil je tudi, da ima orožje. Ko so preiskali njegovo torbo, so našli velike "vilice za žar z dvema krakoma" in "orodje, ki spominja na rezalnik za pico".

Osumljenec je sicer iz Mankata v Minnesoti, ki je v New York prišel iskat zaposlitev. Delal je v lokalni piceriji. V četrtek se je pojavil pred sodnikom, vendar se ni izrekel o krivdi. Anderson se sooča z obtožbo izdajanja za policista.

Klub oboževalcev

Luigi Mangione pa se poleg obtožnice za umor sooča še s številnimi drugimi, med njimi celo z obtožnico za umor kot teroristično dejanje. Preganjajo ga tudi na državnem sodišču v New Yorku.

Luigi Mangione
Luigi Mangione
FOTO: AP

Prijeli so ga nekaj dni po odmevnem umoru direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona na ulicah New Yorka. 26-letnik pa je s svojim dejanjem požel precej odobravanja v ameriški javnosti in zlasti na družbenih omrežjih spodbudil izraze sovraštva do zdravstvenih zavarovalnic, ki v ZDA pogosto zavračajo plačila posegov in onemogočajo dostop do zdravstvenih storitev za manj premožne. Dobil je tudi svoj klub oboževalcev, ki mu pošiljajo pisma podpore.

Izbira porote za težko pričakovano zvezno sojenje Mangioneju je trenutno predvidena za september.

Luigi Mangione zapor poskus osvoboditve FBI agent

Trump o ubitem Alexu Prettiju: Nor in neobvladan prikaz zlorabe in jeze

Napake kirurga pustile trajne posledice pri skoraj stotih otrocih

