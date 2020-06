Ker na Otoku zaradi pandemije še vedno veljajo stroge omejitve gibanja in združevanja ljudi, so se letos žrtev spomnili v virtualnih slovesnostih. Virtualno spominsko mašo je vodil kensingtonski škof, na njej pa so predvajali tudi sporočila britanskega premierja in vodje opozicije.

Tri leta po najhujšem požaru v Združenem kraljestvu po drugi svetovni vojni, ki je zajel 24-nadstropno stolpnico v Londonu in se nato bliskovito razširil preko lahko vnetljive fasade, imajo preživeli še vedno občutek, da oblasti niso naredile dovolj, da bi preprečile podobne tragedije. Javna preiskava tragedije, ki je terjala 72 žrtev, še ni končana. Marca so jo zaradi pandemije začasno ustavili, nadaljevala naj bi se 6. julija.

Boris Johnson je v video sporočilu dejal, da država dela na tem, da se kaj takšnega ne bi nikoli več zgodilo. "Vsi se lahko spomnimo, kje smo bili pred tremi leti na današnji dan, ko smo na naših zaslonih in na londonskem nebu videli, da se odvija ta tragedija," je dejal Johnson. "Tisto noč smo izgubili 72 moških, žensk in otrok na najbolj krut način. Kot narod se še vedno spopadamo s posledicami tega dogodka in delamo na tem, da zagotovimo, da se to ne bo nikoli več zgodilo," je dodal. Johnson je še dejal, da čeprav se tokrat vsi tisti, ki jih je ta tragedija prizadela, zaradi pandemije ne morejo zbrati na skupni slovesnosti, pa je celotna država z njimi v mislih.

Tudi vodja opozicije, laburist Keir Starmer, se je zavezal, da bo storil vse, da se tragedija ne bo ponovila. Opozoril je, da v Londonu in drugod po državi okoli 56.000 ljudi še vedno živi v domovih s fasadami iz istega materiala, kot je bila v Grenfellu. "Po treh letih je neverjetno, da bodo nocoj ljudje šli v posteljo v nevarnih domovih. Po treh letih smo dočakali le malo pravice ali odgovornosti," je dejal Starmer.

Londonski župan Sadiq Khan je v pisnem sporočilu dejal, da bo neomajen v tem, da bo skupnost Grenfella prišla do pravice in da se bodo Londončani počutili varne v svojih domovih. Parlamentarni odbor je pred časom opozoril, da bi zamenjava teh nevarnih zunanjih oblog na vseh stavbah po državi, ki jo imajo, stala približno 15 milijard funtov (16,72 milijarde evrov).

Številne žrtve požara v stolpnici Grenfell so v zadnjih tednih opozarjale, da se počutijo pozabljene od vlade. Johnson je sicer danes dejal, da so po tragediji sprejeli strožjo zakonodajo glede požarne varnosti in da vlada dela na tem, da upošteva vse ugotovitve iz prve faze preiskave.

Cerkveni zvonovi odbili 72-krat

V čast žrtvam so ob 18. uri po lokalnem času cerkveni zvonovi v Londonu odbili 72-krat. Pročelje stolpnice, ki jo še vedno obnavljajo, bo drevi zažarelo v zelenih lučeh. Prav tako bodo v spomin na tragedijo osvetlili vladno ulico Downing Street, Westminstrsko palačo in znameniti Trafalgar Square.

Lokalni verski voditelji že ves dan izvajajo maše, bogoslužja in nagovarjajo lokalno skupnost preko spletnih kanalov. Ob 22.30 pa naj bi v domovih ljudi po vsej državi zažarela zelena svetloba, ki jo bodo v znak solidarnosti s svojci žrtev in preživelimi predvajali preko malih zaslonov.