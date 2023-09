Z visokimi podkupninami do vizuma na Poljskem, potem pa naprej v schengen

Poljsko državno tožilstvo je uvedlo preiskavo proti sedmim osebam, ki jih sumijo, da so v zameno za plačilo izdajale delovne vizume, tri so pridržali. Uradno preiskujejo napake pri podelitvi več sto vizumov v več arabskih državah in v Indiji, Singapurju, Hongkongu, na Filipinih in Tajvanu.

Medtem pa poljski mediji in opozicija trdijo, da gre za večjo razsežnost afere. V dveh letih in pol naj bi v afriške in azijske države podelili 250.000 vizumov, je zatrdil vodja opozicijske Državljanske platforme Donald Tusk. Vira te navedbe ni razkril, še dva poslanca njegove stranke, ki sta imela vpogled v podatke zunanjega ministrstva, pa sta govorila o 350.000 vizumih.

Protikorupcijski urad preiskuje konzularni oddelek

Prejšnji mesec je bil sicer odpuščen namestnik zunanjega ministra Piotr Wawrzyk, ki je bil pristojen za konzularne zadeve, njegov oddelek pa je pod drobnogled vzel protikorupcijski urad.

Po poročanju poljskih medijev naj bi bil Wawrzyk vodja sistema, pri katerem so posrednikom plačevali visoke zneske v zameno za poljske vizume. Pogosto so tako migranti iz Azije in Afrike na podlagi poljskega vizuma odpotovali v druge države schengenskega prostora. Za prejem vizuma naj bi posrednikom plačevali tudi do 40.000 dolarjev. Wawzyka so sicer po poskusu samomora sprejeli na zdravljenje v bolnišnico, je v petek sporočilo pravosodno ministrstvo.