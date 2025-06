Z vlakom iz Ljubljane ali Maribora do Varšave in Reke

Adriatic Express, ki je danes odpeljal prvič, bo s Poljske peljal ob torkih, četrtkih, petkih in nedeljah. Povratne povezave bodo ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah, so danes sporočili iz poljskega veleposlaništva v Sloveniji.

Vlak bo vozil do konca poletnih počitnic, zadnjič letos bo iz Varšave odpeljal 29. avgusta, z Reke pa 31. avgusta.

Po vožnji skozi Češko bo prispel na Dunaj po poti že obstoječega mednarodnega vlaka EC Sobieski. Ta bo razširjen z dodatnimi vagoni, ki se bodo v avstrijski prestolnici ločili in nadaljevali pot kot ločen vlak. Po polnoči se bo vlak v Sloveniji združil z nočnim vlakom Istra iz Budimpešte v Reko.

Vlak Adriatic Express bo prvič odpeljal z Reke 29. julija. V Ljubljani se bo ustavil ob 22.20, v Celju ob 23.43 in v Mariboru ob 1.02. V Varšavo bo prispel ob 13.55.

Povezava med Varšavo in Reko je ena najdaljših neposrednih povezav v Evropi, dolga je 1240 kilometrov, so zapisali na veleposlaništvu. Po njihovih pojasnilih gre za rezultat pobude družbe PKP Intercity, za njeno izvedbo pa je bilo potrebno sodelovanje nacionalnih železniških operaterjev iz Češke, Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Pri razvoju vlaka so sodelovali tudi predstavniki ministrstev za promet.