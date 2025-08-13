Z vodnim skuterjem poškodoval šest mladih kajakašev

Medtem ko je skupina kajakašev, starih od 6 do 11 let, trenirala na reki Tamiš, sta se iz smeri Donave pojavila dva voznika skuterjev, ki sta se jima približala z veliko hitrostjo. Prvi voznik je upočasnil in jih obvozil, drugi pa jih je prehitel.

"Otroci so bili travmatizirani, nekateri so se zaradi udarca v čoln lažje poškodovali. Nato sem vzel desko za surfanje in začel varovati otroke in se prebil nazaj. Ko je znižal plin, da bi me slišal, je rekel, da bo otroke utopil. Šest otrok je takrat padlo in se poškodovalo. Potem je preklinjal in začel stopati name. Štirikrat je šel čez desko in še čez mojo glavo," je povedal Nenad Miković, trener Kajak kanu kluba Pančevo.

Občani, ki so se znašli na pomolu, so poklicali policijo, ki je prišla hitro in voznika skuterjev odpeljala na obalo, vendar ju ni pridržala.

"Nato je prišla še ena policijska ekipa, ki je ukrepala po ukazu. Slišali smo, da so ga kmalu aretirali. Vendar v vsej zgodbi skuter ni bil zasežen, opravljena ni bila nobena preiskava. Zasegli so mi le veslo in dejali, da bom ovaden, ker naj bi mu v trenutku trčenja vanj zlomil roko," je za RTS izjavil Miković.

Policijska uprava v Pančevu je sporočila, da je bil 29-letnik aretiran zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, in da je bil pridržan 48 ur, nato pa bo s kazensko ovadbo priveden na Temeljno javno tožilstvo v Pančevu.