Tujina

Z vodnim skuterjem poškodoval šest mladih kajakašev

Beograd, 13. 08. 2025 14.25 | Posodobljeno pred 1 uro

T.H. , D. S.
10

Dva skuterja sta na reki Tamiš pri Pančevu med treningom trčila v skupino otrok kajakašev. Hujših poškodb ni bilo, 29-letnega moškega pa so aretirali zaradi suma povzročitve javne nevarnosti.

Medtem ko je skupina kajakašev, starih od 6 do 11 let, trenirala na reki Tamiš, sta se iz smeri Donave pojavila dva voznika skuterjev, ki sta se jima približala z veliko hitrostjo. Prvi voznik je upočasnil in jih obvozil, drugi pa jih je prehitel.

"Otroci so bili travmatizirani, nekateri so se zaradi udarca v čoln lažje poškodovali. Nato sem vzel desko za surfanje in začel varovati otroke in se prebil nazaj. Ko je znižal plin, da bi me slišal, je rekel, da bo otroke utopil. Šest otrok je takrat padlo in se poškodovalo. Potem je preklinjal in začel stopati name. Štirikrat je šel čez desko in še čez mojo glavo," je povedal Nenad Miković, trener Kajak kanu kluba Pančevo.

Občani, ki so se znašli na pomolu, so poklicali policijo, ki je prišla hitro in voznika skuterjev odpeljala na obalo, vendar ju ni pridržala.

"Nato je prišla še ena policijska ekipa, ki je ukrepala po ukazu. Slišali smo, da so ga kmalu aretirali. Vendar v vsej zgodbi skuter ni bil zasežen, opravljena ni bila nobena preiskava. Zasegli so mi le veslo in dejali, da bom ovaden, ker naj bi mu v trenutku trčenja vanj zlomil roko," je za RTS izjavil Miković.

Policijska uprava v Pančevu je sporočila, da je bil 29-letnik aretiran zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, in da je bil pridržan 48 ur, nato pa bo s kazensko ovadbo priveden na Temeljno javno tožilstvo v Pančevu.

KOMENTARJI (10)

Uporabnik1812060
13. 08. 2025 16.45
Trener bo ovaden??? W*f? Mulc pa ziher sin kakšnega lokalnega veljaka.
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
13. 08. 2025 16.16
+3
5 let v zapor. Pa naj premišljuje. Oče mu je lahko kdorkoli.
ODGOVORI
3 0
4krogci
13. 08. 2025 16.09
+1
Se napisite da je ta mulc sin veljaka iz stranke SNS!!
ODGOVORI
3 2
LeviVIRUS
13. 08. 2025 16.05
+7
BRAVO SRBIJA! se dobro da mamo tok teh dobrih ljudi tukaj in da nam cisto nic nočejo. Da je ljudi balkanskega porekla v Slo zaporih samo cisto malo, okol 85%,je zgolj nakljucje🙂
ODGOVORI
8 1
Martinović
13. 08. 2025 15.55
+10
Zgleda kot poskus umora človeka, ki je v vodi.
ODGOVORI
10 0
Rožice so zacvetele
13. 08. 2025 15.50
+14
Čigav sin je bil ta mulc, očitno se ga vsi bojijo.
ODGOVORI
14 0
4krogci
13. 08. 2025 16.10
+4
Nekega politicnega veljaka iz SNS seprav Vućičevi ljudje. SNS: srbska napredna stranka 🤣🤣
ODGOVORI
5 1
ivan z Doba
13. 08. 2025 15.46
+9
Srbska posla.
ODGOVORI
10 1
Ramzess
13. 08. 2025 15.44
+9
Zdaj sta že dva voznika s kuterjev, drugi omenjajo samo enega. Vzrok naj bi bil nek spor med enim od njiju in trenerjem. Ne morem verjeti, da ni na koncu obtožili trenerja, ker je ščitil otroke. Starši pa so vse to opazovali.
ODGOVORI
9 0
flojdi
13. 08. 2025 15.34
+5
..dva frajerja"..ki
ODGOVORI
5 0
