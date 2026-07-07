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Z vodnim skuterjem zapeljal pod katamaran in objavil posnetek

Zadar, 07. 07. 2026 12.50 pred 40 minutami 3 min branja 1

Avtor:
U.Z.
Z vodnim skuterjem zapeljal pod katamaran

"Obnašaš se kot popoln idiot!" "Vsak ima pravico biti neumen, a nekateri to pravico zlorabljajo!" To je le nekaj ostrih komentarjev, ki so na družbenih omrežjih pospremili nevarno početje 33-letnega nemškega turista. Objavil je namreč posnetek iz Zadra, kako se z vodnim skuterjem prebija skozi ozek prostor pod katamaranom.

"Me bodo za to oglobili?" je na družbenih omrežjih, kjer ga spremlja več kot 100.000 sledilcev, vprašal Kevin Neubeck, preden se je na vodnem skuterju zapeljal skozi prostor pod katamaranom družbe Jadrolinija, medtem ko je nevaren manever snemal s telefonom.

"Zagledal sem dva prelepa katamarana in pomislil – zakaj se ne bi zapeljal pod njima? Poglejte barvo vode, tako je kul! Na koncu je bilo malo tvegano, ker je bilo nekaj, sploh ne vem, kaj /.../ Pri drugem katamaranu je bila barva vode še lepša. Ko smo odšli, je prišel velik trajekt in začeli so nas snemati. Bomo imeli težave, mislite, da nas bodo aretirali?" se sprašuje na posnetku.

Posnetek iz Zadra je na družbenih omrežjih sprožil val kritik in ostrih odzivov. Mnogi so njegovo dejanje ocenili kot izjemno neodgovorno in nevarno, zlasti na vrhuncu turistične sezone. Njegova poteza bi namreč lahko imela usodne posledice, če bi jo kdo drug poskušal ponoviti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekateri komentarji so bili precej neposredni: "Vsak ima pravico biti neumen, a nekateri to pravico zlorabljajo!" in "Zakaj bi prišel v drugo državo in se obnašal kot popoln idiot? Morje ni zabaviščni park za neumne turiste!"

Spomnili so na hudo nesrečo leta 2024, v kateri je klančina trajekta na Lošinju ubila tri mornarje, in na nedavno trčenje katamarana in jadrnice med Šolto in Bračem, pri čemer so umrli štirje ljudje. "Hrvati imamo dovolj tujcev, ki prihajajo v našo državo in kršijo zakone, pri tem pa mislijo, da se bodo izmazali zgolj s plačilom globe," je zapisal nek uporabnik.

Številni so ga pozvali, naj česa takšnega ne počne več. "Bodi pameten in tega ne počni več. Ne ogrožaj svoje turneje," mu je svetoval eden.

Eden od uporabnikov pa je celo zapisal, da je posnetek že posredoval pristojnim organom. "Posnetek je bil posredovan pristaniški upravi in policiji. Ni za kaj!"

Nevarni izzivi 33-letnemu Nemcu, kot kaže, niso tuji. Pohvalil se je celo, da ga je policija do zdaj ustavila že dvanajstkrat. Večkrat je pokazal plačilne kazni, ki jih je prejel.

Neubeck je sicer na spletu postal prepoznaven zaradi svoje nenavadne odprave – z vodnim skuterjem želi prepotovati svet čim bolj po obalah, rekah in morjih. Na pot se je odpravil skupaj s svojo partnerko Felipo Costilla in njunim psom Chickom.

Sodeč po fotografijah so že bili v Grčiji, Albaniji, Črni gori ..., trenutno se mudijo na Hrvaškem, naslednji obisk pa načrtujejo v Sloveniji. "8500 kilometrov, devet mesecev, 14 držav in pot še vedno traja," je zapisal pod eno svojih objav.

Kot je sporočil svojim sledilcem, je za to, da je lahko financiral odpravo, prodal večino premoženja. Preden se je podal na pot, je vodni skuter vozil le nekajkrat, večino poti načrtujejo sproti z Googlovimi zemljevidi in glede na vreme, spijo pa v šotorih, apartmajih ali marinah.

Za zdaj ni znano, ali sta policija ali pristaniška uprava uradno prejeli prijavo in ali bodo proti njemu sproženi kakšni postopki.

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Kimberley Echo
07. 07. 2026 13.31
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