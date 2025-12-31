Odnesli za 30 milijonov gotovine in dragocenosti, pobegnili z audijem

Potem ko so kot v pravem filmskem ropu nepridipravi z vrtalnikom vdrli v bančni trezor, je nemška policija sporočila vrednost ukradenega plena: odnesli so za približno 30 milijov evrov gotovine in drugih dragocenosti.
Predstavnik policije je vlom primerjal celo z roparskim podvigom iz znanega hollywoodskega filma Oceanovih 11. "Bil je zelo profesionalno izveden," je dejal.
Tatovi so se namreč do podzemnega trezorja bančne poslovalnice na glavni ulici nemškega Gelsenkirchna dokopali kar z ogromnim vrtalnim strojem, nato pa vdrli v več kot 3000 sefov, v katerih so bili gotovina, zlato in nakit.
Zločin so odkrili po tem, ko se je v zgodnjih jutranjih urah sprožil požarni alarm. V zvezi z ropom še nikogar niso pridržali, storilci so tako še vedno na prostosti, poroča BBC.
Po besedah policije so pretkani roparji za podvig izkoristili "mirne božične dni". Skozi podzemno garažno hišo so najprej vlomili v arhiv, od tam pa zvrtali luknjo v steno trezorja. Skozi sosednjo garažno hišo so nato verjetno tudi pobegnili, kažejo prvi izsledki kriminalistične preiskave.
Več prič je povedalo, da so v noči s sobote na nedeljo na stopnišču garaže videle več moških, ki so nosili velike torbe. Del njihove 'praznične akcije' so ujele tudi nadzorne kamere – na videoposnetku je po navedbah policije črn Audi RS 6, ki je v ponedeljek zgodaj ujutraj zapuščal garažo na ulici De-La-Chevallerie.
Policija pa je morala poslovalnico obiskati tudi včeraj. Pred vhodom se je namreč zbrala množica, ki je od banke zahtevala pojasnila. Sparkasse je nato vzpostavila posebno telefonsko linijo za pomoč strankam. "Sinoči nisem mogel spati. Ne dobimo nobenih informacij," je za Welt povedal nek moški in dodal, da v njej hrani svoje prihranke za starost.
V sporočilu na spletni strani banke je sicer pisalo, da bo poslovalnica v torek ostala zaprta. Strankam so sporočili, da so tatovi vdrli v 95 odstotkov vseh sefov, zato je precejšnja verjetnost, da so oropali tudi njihovega. Dodali so še, da je vsebina vsakega sefa zavarovana do vrednosti 10.300 evrov, lastnikom pa svetovali, naj preverijo, ali imajo dodatno kritje urejeno preko zavarovanja doma.
