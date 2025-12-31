Odnesli za 30 milijonov gotovine in dragocenosti, pobegnili z audijem

Banka bo do nadaljnjega zaprta, piše na obvestilu na vratih.

Banka bo do nadaljnjega zaprta, piše na obvestilu na vratih. Profimedia

Množica pred poslovalnico čaka na informacije, kaj se je zgodilo z njihovimi prihranki.

Množica pred poslovalnico čaka na informacije, kaj se je zgodilo z njihovimi prihranki. Profimedia

Vrata v podzemni parkirni hiši v bližini banke so uporabili kot dostopno točko do arhiva, od tam pa skozi zvrtano luknjo vdrli v trezor.

Vrata v podzemni parkirni hiši v bližini banke so uporabili kot dostopno točko do arhiva, od tam pa skozi zvrtano luknjo vdrli v trezor. Profimedia

Potem ko so kot v pravem filmskem ropu nepridipravi z vrtalnikom vdrli v bančni trezor, je nemška policija sporočila vrednost ukradenega plena: odnesli so za približno 30 milijov evrov gotovine in drugih dragocenosti.

Predstavnik policije je vlom primerjal celo z roparskim podvigom iz znanega hollywoodskega filma Oceanovih 11. "Bil je zelo profesionalno izveden," je dejal.

Tatovi so se namreč do podzemnega trezorja bančne poslovalnice na glavni ulici nemškega Gelsenkirchna dokopali kar z ogromnim vrtalnim strojem, nato pa vdrli v več kot 3000 sefov, v katerih so bili gotovina, zlato in nakit.

Zločin so odkrili po tem, ko se je v zgodnjih jutranjih urah sprožil požarni alarm. V zvezi z ropom še nikogar niso pridržali, storilci so tako še vedno na prostosti, poroča BBC.