Z zasebnimi letali Kurde tihotapili v evropske države

Kriminalci so za okoli 20.000 evrov na osebo organizirali zasebne polete, na katere so vkrcali Kurde, ki so jim dali lažne diplomatske potne liste, nato pa jih poslali na Karibe. A na poti so se ustavili v evropskih mestih, kjer so Kurdi izstopili, se znebili lažnih dokumentov in zaprosili za azil.

Pravosodni organi in organi kazenskega pregona v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Franciji, Italiji in Združenih državah so ob podpori Eurojusta in Europola razbili kriminalno mrežo, vpleteno v tihotapljenje migrantov, goljufije z dokumenti in pranje denarja.

Migranti, večinoma Iračani in Iranci kurdskega porekla, so se v Turčiji vkrcali na zasebna letala z lažnimi diplomatskimi potnimi listi, vendar pa na uradni cilj potovanja (običajno Karibi) niso nikoli prispeli. Med postanki na različnih evropskih letališčih, tudi v Avstriji, Franciji in Nemčiji, so migranti zapustili letalo, se znebili lažnih potnih listov in sistematično zaprosili za azil. Osumljenci so na eno pretihotapljeno osebo zaračunavali do 20.000 evrov.

