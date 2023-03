Z željo po dobičku zavajal paciente? Obljubljenega čudeža ni bilo

V oddaji 60 minut (60 Minutes) so spregovorile številne "žrtve" avstralskega možganskega kirurga Charlieja Tea . Med njimi tudi Michelle Smith , ki je pri 19. letih z mamo prišla na prvi pregled, na katerem ji je Teo zagotovil: "Ni boljšega od mene." Njena mati je tako izpraznila svoje prihranke ter si od družine sposodila dodaten denar za plačilo operacije. Ta je znašala dobrih 50.000 evrov. Leta 2003 je Michelle stopila pod nož, Teo pa je odstranil tumor, ki je dekletu povzročal nenehne epileptične napade. Med kasnejšim pregledom je Michelle dejal, da tumorja ni odstranil v celoti ter da bo za to potrebna še ena operacija. Zagotovil pa ji je, da lahko preneha jemati vsa zdravila.

A epileptični napadi so se nadaljevali. Leta 2014 je zaradi napada povzročila prometno nesrečo, zaradi katere so zdravniki opravili več pregledov, ki so pokazali, da je Teo dekletu operiral napačno stran možganov, so povedali v oddaji. Dve leti kasneje je Michelle prestala še eno operacijo, ki jo je za dekle nevrokirurg v javni bolnišnici izvedel brezplačno. Od takrat so se napadi ustavili, Michelle pa se je pred štirimi leti zaradi zdravniške malomarnosti odločila tožiti avstralskega zdravnika ter dosegla zaupno poravnavo. Teo je sicer zanikal, da bi pri dekletu operiral napačno stran možganov.

Po operaciji sta se zbudila paralizirana

To pa ni edina zgodba, ki je vzniknila v oddaji. Poleg starejšega gospoda, ki se mu je po operaciji pri avstralskem kirurgu uresničila najhujša nočna mora, izgubil je vid, je tu tudi zgodba štiriletnega Mikolaja Barmana, ki je s staršema Prasanto in Sangeeto živel v Indiji.

Dečku so diagnosticirali neozdravljiv in neoperabilen možganski tumor, t. i. difuzni intrinzični pontini gliom (DIPG), ki je eden najbolj smrtonosnih rakov v otroštvu na svetu. Zdravila ni, povprečna pričakovana življenjska doba pa je med šest in 18 mesecev. "Je edini tumor v pediatriji, pri katerem se od dneva, ko je diagnoza postavljena, že šteje za paliativnega. Ne gre za vprašanje, ali boste umrli, vprašanje je le, kdaj boste umrli," pravi ameriški pediatrični onkolog Mark Kieran.

A Prasanta je slišal za "čudežnega avstralskega zdravnika" ter tako s Teom stopil v stik. Po pregledu posnetkov je Mikolajevemu očetu predlagal takojšnjo operacijo, ki bi lahko zagotovila veliko verjetnost ozdravitve, če bi bila izvedena pred obsevanjem.

Teo bi moral pred operacijo na svoj račun prejeti dobrih 40.000 evrov, po operaciji pa še preostanek denarja. Za pomoč pri plačilu stroškov operacije je dečkova družina tako na spletni strani GoFundMe začela zbirati donacije, poleg tega je oče izpraznil tudi svoje prihranke in pokojninski sklad ter za pomoč prosil tudi svojo družino. Donirali so tudi Mikolajeva šola in prijatelji družine.