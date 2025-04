Z zlato lopato: Donald Trump odstranil najstarejše drevo in posadil novega

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na vrtu Bele hiše zasadil mlado drevo in ga poimenoval MAGAnolija po svojem sloganu Make America Great Again (naredimo Ameriko spet veliko) . Posajena magnolija je nadomestila najstarejše drevo v rezidenci ameriškega predsednika, tisto, ki ga je pred skoraj dvema stoletjema posadil nekdanji ameriški voditelj Andrew Jackson v čast svoji pokojni ženi, poroča Danas.hr.

Odstranjena magnolija je bila v zelo slabem stanju in je postajala nevarna, je prejšnji mesec pojasnil Trump. To drevo si ni popolnoma opomoglo od incidenta leta 1994, ko je ameriški voznik tovornjaka ugrabil letalo Cessna in neuspešno pristal na vrtu Bele hiše, trčil v drevo in pri tem umrl, je trdil. Novinarji niso imeli dostopa do sajenja novega drevesa, je pa Bela hiša delila fotografije, na katerih Trump z zlato lopato koplje zemljo.

Služba narodnih parkov je sporočila, da večina ameriških predsednikov že od leta 1870 tradicionalno simbolično sadi drevesa na vrtu Bele hiše.