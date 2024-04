Z zvijačo nad množice turistov: priljubljena proga 'izginila' s spleta

Mestni avtobus s številko 116 vas v Barceloni pripelje naravnost do Parka Güell, najbolj priljubljene mestne zanimivosti takoj za znamenito Sagrado Familio. Kar je (bila) dobra novica za turiste in malo manj dobra za prebivalce četrti La Salut, kjer priljubljeni park stoji. Na "njihovem" avtobusu se je namreč vedno trlo potnikov in nemalokrat so ostali pred vrati in morali počakati na naslednjega.

Zdaj so našli rešitev – pot avtobusa številka 116 so izbrisali z Applovih in Googlovih zemljevidov, poroča Euronews. In zadeva deluje. "Najprej smo se zamisli smejali, zdaj pa se čudimo, da tako dobro deluje," je dejal tamkajšnji aktivist Cesar Sanchez.

Uradno sicer ni znano, kdo je avtor učinkovite ideje, a zdi se, da za njo stoji barcelonski mestni svet. Albert Batlle, podžupan, odgovoren za varnost in sobivanje, je v pogovoru za Guardian dejal, da je bilo treba "z interneta odstraniti omembe linije 116", in čeprav ni želel potrditi, da za tem stoji mestni svet, so z Googla sporočili, da v nasprotnem primeru tega sploh ne bi storili.

"Naslednji korak je odstraniti ves Park Güell z Googlovih zemljevidov," se je ob tem pošalil Sanchez.

Park Güell je imel v lanskem letu kar 5,2 milijona obiskovalcev, od tega je bilo 4,4 milijona turistov.