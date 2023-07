Za 15 italijanskih mest izdali najvišje opozorilo, v Grčiji nad 40 stopinj

Še v petek je opozorilo zaradi vročine veljalo v desetih italijanskih mestih, danes je njihovo število naraslo na 15. Med njimi so tudi med turisti priljubljeni Rim, Firence, Bologna in Bari. V nedeljo bo opozorilo veljalo še za Palermo, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočilo zdravstveno ministrstvo.

Vlada v Rimu vsem na ogroženih območjih svetuje, naj se med 11. in 18. uro izogibajo neposredni izpostavljenosti soncu in naj še posebno skrb namenijo starejšim in ranljivejšim.