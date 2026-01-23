Naslovnica
Tujina

Za 215.000 si je kupil svobodo, iz države pa ne sme

23. 01. 2026

Avtor:
T.H. STA
Jacques Moretti (levo) z odvetnikom

Jacquesa Morettija, solastnika bara v švicarskem smučarskem središču Crans Montana, kjer je med novoletno zabavo v požaru umrlo 40 mladih, so danes po plačilu varščine v višini 200.000 švicarskih frankov (215.000 evrov) izpustili iz pripora. Sodišče mu je sicer 12. januarja odredilo trimesečni pripor, kot razlog pa navedlo begosumnost.

Solastnik bara Le Constellation v švicarski Crans Montani, 49-letni Jacques Moretti, je bil danes izpuščen iz pripora, potem ko je bila v njegovem imenu vplačana varščina v višini 200.000 švicarskih frankov, kar znaša nekaj več kot 215.000 evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Solastnica Jessica Moretti
Solastnica Jessica Moretti
FOTO: AP

Potem ko mu je 12. januarja odredilo pripor zaradi begosumnosti, je sodišče v švicarskem kantonu Valais danes odločilo, da lahko Moretti odide na prostost, vendar ne sme zapustiti države. Ob tem je moral predati osebne dokumente, vsakodnevno se bo moral tudi zglasiti na policijski postaji.

Jacques Moretti (levo) z odvetnikom
Jacques Moretti (levo) z odvetnikom
FOTO: AP

Moretti je bil skupaj z 39-letno ženo in solastnico bara Jessico Moretti, ki je medtem pogojno ostala na prostosti, pred 14 dnevi prvič zaslišan v okviru kazenske preiskave zaradi uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti.

Požar je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah na novoletni dan, ko je bil bar Le Constellation poln obiskovalcev. Umrlo je 40 ljudi, med njimi številni mladoletni, še 116 ljudi je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.

Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

Jacques Moretti pripor varščina bar Crans Montana požar

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10
23. 01. 2026 20.07
varščino naj bi plačal njegov prijatelj.baje,da imana računu,revež le 493 eurov.hkrati nima nikjer nobenega drugega računa ali gotovine.avto je kupil z gotovino,na več nepremičninah pa so hipoteke v skupni vrednosti 1,4 mil eur.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
23. 01. 2026 19.57
Maduro lahko samo sanja o varščina. Sedaj bo lahko razmišljal kaj je počel
Odgovori
+1
1 0
bronco60
23. 01. 2026 19.56
Ga že ni več v Švici.
Odgovori
+1
1 0
AFŽ
23. 01. 2026 19.45
no revež glih ni
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1854475
23. 01. 2026 19.45
Savudrija vabi tko kot je unga iz Pirnič
Odgovori
+4
4 0
Renee Nicole Good v spomin
23. 01. 2026 19.41
neustrezni prostori in izhodi - kriv lastnik...občina leta štempljala da je vse ok...( ker ima tako kot vsi kapitalisti, ki so vedno desni profit od takšnih lokalov) ...torej oblasti soogovorne za to tragedijo...mularija iz posnetkov iz lokala zadnjih minut se ognju smeji in se zabava na ta račun...So torej sokrivi ali niso bo odredilo sodišče...Pravo vprašanje v ozadju je- koliko takšnih lokalov še deluje v opevani CH ...in tudi drugje...ampak profit pa majo...to pa ja . in za njih je važno samo to...
Odgovori
+1
3 2
gonisetaubi
23. 01. 2026 19.40
ušel bo gremo stavit
Odgovori
+4
4 0
