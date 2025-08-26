Za 30 kilometrov 643 evrov: 'Avto sem moral globinsko očistiti'

"Stroški prevoza so znašali 280 evrov, za čiščenje vozila pa se po ceniku, ki je na ogled v avtomobilu, zaračuna 350 evrov," svojo plat zgodbe pojasnjuje splitski taksist, ki je nemškima turistkama za prevoz od pristanišča v Splitu do Trogirja zaračunal vrtoglavih 643 evrov. Kot pravi, sta dekleti po sedežih polili pijačo, zaradi česar je moral avto peljati na globinsko čiščenje. Trdi, da je v nekem trenutku želel poklicati policijo, a ni hotel povzročati scene. "Eno dekle je nato poklicalo očeta, s katerim sem se na koncu dogovoril, da za vožnjo zaračunam 150 evrov v gotovini," še pravi voznik.

S Hrvaške prihaja še ena zgodba o oderuškem taksistu, tokrat iz Splita. FOTO: Shutterstock icon-expand

Po tem, ko so hrvaški mediji včeraj razkrili še en primer oderuškega takstista, tokrat v Splitu, se je zdaj oglasil voznik. "Stroški prevoza so znašali 280 evrov, za čiščenje vozila pa se po ceniku, ki je na ogled v avtomobilu, zaračuna 350 evrov. Dekleti sta polili pijačo in za eno od njiju je na sedežu ostala luža, zato sem moral avto globinsko očistiti," je za Dalmatinski portal povedal taksist. Dodal je, da po ceniku res zaračunava 20 evrov za kilometer, a za razdalje, daljše od 30 kilometrov. Pravi tudi, da sta dekleti sedli v taksti, ne da bi se sploh pozanimali, koliko ju bo stala vožnja.

'Posnet le del pogovora'

Nov primer 'taksi-oderuštva' na Hrvaškem, ki je včeraj preplavil medije in družbena omrežja, sta nemški turistki tudi posneli. Taksist jima je za vožnjo od splitskega pristanišča do Trogirja, torej za slabih 30 kilometrov razdalje, zaračunal 643 evrov. "Oprostite, je to šala?" vpraša ena od njuju v angleščini. "Ne, ni," odgovori voznik in doda, da je to prava cena, saj da kilometer vožnje stane 20 evrov. "Zakaj niste tega povedali že prej?" vprašata dekleti. "Nista vprašali, koliko bo stala vožnja, samo sedli sta v taksi. To je zasebna taksi služba, Split je glavno mesto in takšna je cena," nadalje pojasnjuje moški. Ena od deklet mu nato reče, da nikjer ne vidi cenika, nakar jima taksist pokaže list papirja z natisnjenimi cenami prevoza. Kot je za omenjeni hrvaški spletni portal še povedal taksist, pa naj bi dekleti posneli le de njihovega pogovora, ki da ne razkriva vsega. Kot trdi, je v nekem trenutku želel poklicati policijo, da bi rešili situacijo, a da ni hotel povzročati scene pred gosti v hotelu. "Eno dekle je poklicalo svojega očeta, s katerim sem se na koncu dogovoril, da za vožnjo zaračunam 150 evrov v gotovini, in to je vsa zgodba. Na koncu sem moral plačati 70 evrov za globinsko čiščenje," pravi.