Ljubezen ne pozna meja, si je rekel kmet iz Združenih držav Amerike. Zato je svoji ženi na prav poseben način izkazal ljubezen. Za obletnico poroke jo je razveselil s skoraj 33 hektarji prekrasnih sončnic. Pri sejanju darila sta mu pomagala sin in njegova žena, morje sončnic je tako obeležilo 50. obletnico njune poroke in je ženo ganilo do solz.