Za Airbnb najbolj dobičkonosno četrtletje v zgodovini

Med julijem in septembrom so v družbi Airbnb zabeležili 25 odstotkov več rezervacij kot v primerljivem obdobju lani, prihodki podjetja pa so se na letni ravni povečali za 29 odstotkov na 2,9 milijarde evrov, kar za Airbnb predstavlja rekordno visoke četrtletne prihodke.

"Tretje četrtletje leta 2022 kaže, da še naprej spodbujamo rast in dobičkonosnost v velikem obsegu. Povpraševanje gostov na Airbnb ostaja veliko, naša skupnost gostiteljev še naprej raste in to je bilo naše najbolj dobičkonosno četrtletje doslej," je ob objavi četrtletnih rezultatov zapisal izvršni direktor Airbnb Brian Chesky.