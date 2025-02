Za beljaškega heroja sprva mislili, da je napadalec: razbili so mu steklo

"Delam v Foodori, prejeto naročilo sem moral odpeljati na ulico Lederergasse. Na mostu sem videl, da na tleh ležita dva človeka, veliko je bilo krvi. Potem sem opazil moškega z nožem. Nisem razmišljal, takoj sem reagiral," je opisal, kako je z dostavnim avtomobilom zapeljal proti napadalcu in čelno trčil vanj. Tega je vrglo nekaj metrov stran, nato pa je obležal na tleh.

Mislili, da je on eden od slabih fantov

Toda v kaosu, ki je nastal, so priče narobe razumele situacijo. Zaradi številnih novih smrtonosnih napadov z vozili, ki so v zadnjem času znova pretresli svet – denimo na božičnem sejmu v Magdeburgu, za silvestrovo v New Orleansu, nedavno v Münchnu –, pa so mimoidoči mislili, da je v resnici napadalec – ali pa še en pomagač – Alhalabi. "Mislili so, da sem jaz negativec," je opisal, kako so obkolili njegov avtomobil in začeli udarjati po njem. "Ljudje so se prestrašili, napadli so me in razbili okno, nato sem pobegnil. Ko sem zagledal policiste, sem se odpeljal do njih in se do pred nekaj minutami pogovarjal s policisti," je za omenjeni beljaški portal pozneje povedal junak sobotne tragedije.

S svojim posredovanjem je namreč preprečil, da bi ta postala še večja, kar mu je javno priznala tudi policija:"Glede na vse okoliščine je dobro, da je priča trčila v storilca," so bili jasni.