Za Berlusconijem žaluje tudi Putin

Ob smrti Silvia Berlusconija v Rim prihajajo besede sožalja, tudi iz Moskve, ruski predsednik Vladimir Putin je namreč izgubil enega zadnjih političnih prijateljev v Evropi. "Odšel je veliki bojevnik," je zapisal Viktor Orban, Janez Janša pa, da je bil Berlusconi vedno dober prijatelj Slovenije. Sožalja se vrstijo tudi iz nogometnega sveta.

Ob smrti Silvia Berlusconija, brez katerega si ne moremo predstavljati italijanske politike zadnjih 30 let, se vrstijo odzivi tako iz domovine kot iz tujine.

icon-expand Silvio Berlusconi in Vladimir Putin FOTO: AP

Sožalno brzojavko je na Kvirinal poslal tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je z Berlusconijem izgubil enega zadnjih velikih prijateljev med evropskimi politiki. "Smrt Silvia Berlusconija pomeni nenadomestljivo izgubo in veliko bolečino," je zapisal in nadaljeval: "Vedno sem iskreno občudoval njegovo modrost, njegovo sposobnost, da tudi v najtežjih situacijah sprejema uravnotežene in daljnovidne odločitve. Ob vsakem najinem srečanju so izstopali njegova neverjetna vitalnost, optimizem in smisel za humor," je še dodal. Berlusconi nikoli ni zmogel obsoditi ruskega napada na Ukrajino, dejal je le, da je zaradi Putinovega ravnanja razočaran. Februarja letos pa je razburil javnost, ko je krivdo za ukrajinsko vojno pripisal ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, češ da bi zgolj moral "nehati napadati avtonomni republiki v Donbasu". Zapis v spomin mu je posvetila tudi Evropska ljudska stranka (EPP), pod okriljem katere je Berlusconi deloval kor evropski poslanec. Predsednik SDS Janez Janša je objavil njegovo sliko in ob njej pripisal, da je bil vedno dober prijatelj Slovenije, madžarski premier Viktor Orban pa je zapisal: "Odšel je veliki bojevnik."

'Zbogom, predsednik' V stranki Naprej Italija, ki jo je Berlusconi ustanovil leta 1994 in nato spet leta 2013 ter jo ves čas njenega obstoja vodil, so zapisali: "Želimo si, da te nikoli ne bi pustili oditi. Zbogom, predsednik." Dodali so podpis: tvoja politična skupnost. Berlusconija so se spomnili tudi pri trenutno vladajoči stranki Bratje Italije, ki jo vodi predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni. Ta se ga je spomnila tudi sama s posnetkom, na katerem je izpostavila, da je bil Berlusconi predvsem borec, ki se ni nikoli bal braniti svojih prepričanj, in da je bil zaradi tega poguma in odločnosti "ena najbolj vplivnih osebnosti v zgodovini Italije". "Z njim se je Italija naučila, da si nikoli ni treba postavljati omejitev. Naučila se je, da ji ni treba nikoli obupati. Z njim smo se borili, zmagali in izgubili številne bitke. Tudi zaradi njega bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili skupaj. Zbogom, Silvio," je dejala o pokojnem dolgoletnem voditelju stranke Naprej Italija, ki sodeluje v njeni vladi. "Velikanska bolečina. Enostavno hvala, predsednik, hvala, Silvio," pa je tvitnil zunanji minister Antonio Tajani, ki je bil Berlusconijeva desna roka. Italijanski predsednik Sergio Mattarella ga je v izjavi označil za velikega političnega voditelja, ki je "zaznamoval zgodovino države in vplival na paradigme, običaje in jezik". Poklonili so se mu tudi politični nasprotniki. Vodja glavne opozicijske levosredinske Demokratske stranke Elly Schlein je izpostavila, da se je z njegovo smrtjo končalo neko obdobje. "Vedno smo bili nasprotniki, vendar ostaja veliko spoštovanje do ene vodilnih osebnosti v zgodovini in političnem življenju države," je dejala v Nazarenu, kjer naj bi bilo danes srečanje nacionalnega vodstva Demokratske stranke. Dodala je, da so se v v znak spoštovanja ob njegovi smrti odločili, da srečanje preložijo. Tudi senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc iz omenjene stranke ga je označila za vodilno osebnost Italije v zadnjih desetletjih. "Kontroverzni nasprotnik, v svetu priznana osebnost, je spremenil politiko in običaje," je sporočila. Vodja opozicijskega Gibanja pet zvezd in nekdanji premier Giuseppe Conte je izpostavil, da je "razplamtel in polariziral javno razpravo kot nihče drug, da pa je treba priznati, da mu nikoli ni manjkalo poguma, strasti ali vztrajnosti".

Odzivi iz nogometnega sveta Ne le v političnem in medijskem, Berlusconijeva smrt odmeva tudi v nogometnem svetu. Svojega nekdanjega lastnika so se spomnili pri klubu AC Milan. Zapisali so, da so globoko užaloščeni ob smrti nepozabnega Silvia Berlusconija, ter poslali tople objeme njegovi družini, sodelavcem in najbližjim prijateljem. Zapis so zaključili z besedami: "Hvala, predsednik, vedno boš z nami." Sožalje so izrekli tudi pri njihovem mestnem rivalu Interju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke